歌手TROT金浩中醉駕撞的士 經理人涉「頂包」雙雙被扣查

韓國32歲歌手TROT金浩中(김호중)，日前爆出酒後駕駛撞上的士後逃逸。據稱他事後找經理人出面頂罪，並且由兩名經理人分頭行動，其中一人到警局自首，將車禍攬上身，另一人試圖銷毀行車記錄儀器的記憶卡。金浩中的經理人公司還辯稱他沒有喝酒，只是駕駛技術不純熟，完全不認醉駕指控。

雖然涉嫌酒駕兼找人「頂包」，金浩中仍然按原定計劃於周末18、19日舉行演唱會，據悉他從這兩場演唱會中，就賺取了40億韓圜(約2,300萬港元)。雖然他的經理人公司有發表聲明向大眾道歉。但事件以引起韓國民眾的不滿，他們對於金浩中的行為感到失望和憤怒。