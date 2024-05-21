歌手TROT金浩中醉駕撞的士 經理人涉「頂包」雙雙被扣查

韓國32歲歌手TROT金浩中(김호중)，日前爆出酒後駕駛撞上的士後逃逸。據稱他事後找經理人出面頂罪，並且由兩名經理人分頭行動，其中一人到警局自首，將車禍攬上身，另一人試圖銷毀行車記錄儀器的記憶卡。金浩中的經理人公司還辯稱他沒有喝酒，只是駕駛技術不純熟，完全不認醉駕指控。
雖然涉嫌酒駕兼找人「頂包」，金浩中仍然按原定計劃於周末18、19日舉行演唱會，據悉他從這兩場演唱會中，就賺取了40億韓圜(約2,300萬港元)。雖然他的經理人公司有發表聲明向大眾道歉。但事件以引起韓國民眾的不滿，他們對於金浩中的行為感到失望和憤怒。
而首爾江南警察廳，已對金浩中進行傳喚調查，今日他就將車駛警察廳的地下停車場，直接入內與警方會面，避開在一樓大廳等候的傳媒。金浩中的酒駕車禍，發生於本月9日晚上11時40分左右，當時他在首爾江南區狎鷗亭洞的一條道路上，撞上對面線的一輛的士，然後涉肇事逃逸。
而為掩飾醉駕罪名，金浩中的經理人換上他的衣服，冒充司機企圖掩飾真相。然而警方在調查事件後，懷疑出現涉事司機遭調包的情況。而且當時金浩中並未立即回應警方的要求，直到17小時後才現身警局，使得酒精測試變得困難。
此事顯示一位公眾人物的不當行為，和公司處理問題的方式，可能引起公眾的不滿和負面評價。醉駕是嚴重違法行為，應該受到嚴厲譴責。希望金浩中事件能引起民眾對酒駕問題的關注。