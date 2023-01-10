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娛樂
2023-01-10 17:29:23

歌詞「李白也是曲線」講乜？陳奕迅新歌《盲婚啞嫁》藏三大疑團 康堤疑似唱和音

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陳奕迅邀舊拍檔蔡思韵再合作 為新歌《盲婚啞嫁》拍15分鐘劇場版MV

仲開緊演唱會嘅陳奕迅，踏入2023年已經派新歌《盲婚啞嫁》上台。估唔到未夠一日，已經有唔少討論，當中仲有三大疑團有待Eason拆解！

首先歌曲係由Eason同佢近期合作無間嘅林家謙一齊創作，至於歌詞就由「沐木臣」填寫。呢位作詞人個名比較少聽，但有心水清網友就估係填過ToNick《長相廝守》嘅梁柏堅，「沐木臣」係取其名三個部份而成。而喺連登討論區，一位馳名玩改歌詞嘅網民「狗宮格」喺《盲婚啞嫁》出街半日就改好份詞，而且內容似係叫人唔好估邊個寫呢份詞。向來都有人認為「狗宮格」真身係梁柏堅，咁快就改起份詞，可能因為一早聽住旋律嚟寫。

歌詞「李白也是曲線」講乜？陳奕迅新歌《盲婚啞嫁》藏三大疑團 康堤疑似唱和音

「李白也是曲線」？

至於首歌嘅歌詞都係話題之一，其中一句「五七言　也是太多言 ／ 能膚淺　忘掉對白　李白也是曲線」令唔少人R晒頭，仲話呢句拍得住陳柏宇首《別來無恙》嗰句「我現時自己肯做飯」。亦有網民解讀話，首歌係講夫妻之間嘅溝通，唔夠坦承的話，精簡到詩句都冇用。

歌詞「李白也是曲線」講乜？陳奕迅新歌《盲婚啞嫁》藏三大疑團 康堤疑似唱和音

歌詞「李白也是曲線」講乜？陳奕迅新歌《盲婚啞嫁》藏三大疑團 康堤疑似唱和音

康堤疑似獻聲

而《盲婚啞嫁》最後一段有把女聲和音，根據MV嘅credit，首歌嘅和音係由Eason同BAO包辦。咁啱Eason同徐濠縈嘅愛女康堤嘅乳名又係叫「包包」（同BAO同音），唔難聯想到呢把女聲就係康堤！今年18歲嘅康堤，早前喺阿徐個IG以側面示人，連份屬「世叔伯」嘅梁漢文都話唔認得。而家仲疑似獻聲，唔通係有意入行？

歌詞「李白也是曲線」講乜？陳奕迅新歌《盲婚啞嫁》藏三大疑團 康堤疑似唱和音

歌詞「李白也是曲線」講乜？陳奕迅新歌《盲婚啞嫁》藏三大疑團 康堤疑似唱和音

康堤唔覺唔覺已經18歲

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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