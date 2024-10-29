歐信希生日開迷你演唱會 fans精心設計入行歷程蛋糕 唱金曲向偶像張國榮致敬

歌手歐信希，日前與歌迷及好友慶祝56歲生日，舉行《歐信希生日會暨向張國榮金曲致敬Live Show》，生日派對筵開16席，他全晚獻唱了逾10首張國榮的經典金曲，有如迷你演唱會，更首度獻唱新歌《家傳之寶》，一班忠心fans更悉心為其安排生日蛋糕，令他感動落淚。
歐信希接受訪問時，提到何解如此感動：「很感觸，因為今年安排這個派對的不容易，同日有很多宴會，朋友很多都撞期，最後見到很多朋友都選擇出席我的生日派對，所以很開心。」歐信希又多謝經理人鍾慧慧(Mimi)勞心勞力安排。
而全晚最大感觸，就是歌迷會「愛希兒」其中一位成員，由歐信希7年前初加入風行唱片，到現在的照片，做到像幻燈片一樣，圍繞著生日蛋糕，「見到過去一幕幕回憶，令我差點喊出嚟。」
偶像張國榮陪著成長
至於生日會為何向哥哥致敬為主題，歐信希說：「因為是哥哥的歌陪著我成長，很多歌迷好想今年聽我唱哥哥的歌，所以搞盡腦汁，花了很多時間才篩選了十幾首名曲，幸好現場反應好好，無影響哥哥的名譽，我知道他在天上看著我。」歐信希透露明年是他入行四十周年，他選擇壓軸唱出新歌《家傳之寶》，又邀請幾十位來自香港優秀兒童合唱團的小朋友現場伴唱，更多謝潘偉源老師為他寫了份很好的歌詞。