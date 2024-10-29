歐信希生日開迷你演唱會 fans精心設計入行歷程蛋糕 唱金曲向偶像張國榮致敬

歌手歐信希，日前與歌迷及好友慶祝56歲生日，舉行《歐信希生日會暨向張國榮金曲致敬Live Show》，生日派對筵開16席，他全晚獻唱了逾10首張國榮的經典金曲，有如迷你演唱會，更首度獻唱新歌《家傳之寶》，一班忠心fans更悉心為其安排生日蛋糕，令他感動落淚。

歐信希接受訪問時，提到何解如此感動：「很感觸，因為今年安排這個派對的不容易，同日有很多宴會，朋友很多都撞期，最後見到很多朋友都選擇出席我的生日派對，所以很開心。」歐信希又多謝經理人鍾慧慧(Mimi)勞心勞力安排。