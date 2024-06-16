歐倩怡憶郭晉安「見死不救」惹劣評 小丸子有回應

歐倩怡與郭晉安上月宣布結束18年婚姻，回復單身的歐倩怡日前在網上節目提到自己因為2019年一場大病，因為郭晉安當時的處理方法，改變了人生觀。由於歐倩怡在節目中的言論，引來頗大迴響，因為影片罕有關閉留言功能，網民只好到歐倩怡的社交平台留言，她亦一一回應。

歐倩怡為郭晉安護航

節目中她提到因為有2019年12月曾患重感冒，反覆發燒睇三次醫生仍未痊癒。沒料在一個晚上，自己突然難以呼吸，並向郭晉安求救，但對方只是回應一句「咪玩啦，瞓覺。」唯她的情況變差，她指郭晉安「Google睇吓係咪call白車，跟住搵到個片糖沖熱水俾我飲。」同時他亦拿住一個痰罐讓她嘔，她稱當時自己已經失禁，之後更暈了過去。

不少人對郭晉安的處理手法大感譁然，有不少網民湧到她的ig留言，有網民問道︰「睇完之後， 唔明點解你半夜呼吸唔到，身邊果個唔報警，仲有時間上 Google！Anyway，恭喜你展開新生活，努力！」歐倩怡回應說︰「佢當時係驚，唔知發生咩事。」亦有人不明白為何郭晉安見她暈倒之後，仍沒有call白車，任由她的頭「塞咗喺痰罐到」，歐倩怡回覆說︰「我真係斷片式暈咗，發生咩事都唔知。」她亦為郭晉安護航說︰「太驚啦，唔知發生咩事，比着我都會驚，唔知應該點做！」