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娛樂
2024-06-16 15:52:50

歐倩怡憶郭晉安「見死不救」惹劣評 小丸子有回應

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歐倩怡提到2019年12月自己一場大病，當時郭晉安的處理手法引來勁大迴響。

歐倩怡提到2019年12月自己一場大病，當時郭晉安的處理手法引來勁大迴響。

歐倩怡與郭晉安上月宣布結束18年婚姻，回復單身的歐倩怡日前在網上節目提到自己因為2019年一場大病，因為郭晉安當時的處理方法，改變了人生觀。由於歐倩怡在節目中的言論，引來頗大迴響，因為影片罕有關閉留言功能，網民只好到歐倩怡的社交平台留言，她亦一一回應。

歐倩怡曾表示透過交友app相約6位男士見面，有網民斥她離婚不久便玩交友app，歐倩怡回應表示「都兩年啦～搵人傾下偈唓，無做壞事。」

歐倩怡曾表示透過交友app相約6位男士見面，有網民斥她離婚不久便玩交友app，歐倩怡回應表示「都兩年啦～搵人傾下偈唓，無做壞事。」

歐倩怡為郭晉安護航

節目中她提到因為有201912月曾患重感冒，反覆發燒睇三次醫生仍未痊癒。沒料在一個晚上，自己突然難以呼吸，並向郭晉安求救，但對方只是回應一句「咪玩啦，瞓覺。」唯她的情況變差，她指郭晉安「Google睇吓係咪call白車，跟住搵到個片糖沖熱水俾我飲。」同時他亦拿住一個痰罐讓她嘔，她稱當時自己已經失禁，之後更暈了過去。

不少人對郭晉安的處理手法大感譁然，有不少網民湧到她的ig留言，有網民問道︰「睇完之後， 唔明點解你半夜呼吸唔到，身邊果個唔報警，仲有時間上 GoogleAnyway，恭喜你展開新生活，努力！」歐倩怡回應說︰「佢當時係驚，唔知發生咩事。」亦有人不明白為何郭晉安見她暈倒之後，仍沒有call白車，任由她的頭「塞咗喺痰罐」，歐倩怡回覆說︰「我真係斷片式暈咗，發生咩事都唔。」她亦為郭晉安護航說︰「太驚啦，唔知發生咩事，比着我都會驚，唔知應該點！」

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郭晉安、歐倩怡宣布離婚，不少人感到譁然。

網民不滿自吹自擂

此外，歐倩怡在節目中提到「學歷太勁會嚇親男仔」，不少人認為她自視過高，有網民說︰「咁嘅學歴叫勁得滯，真係笑大人個口，fyy讀埋碩士都未講得出呢番說話。」歐倩怡回覆稱︰「多謝提醒其實我都知我好渣㗎咋，好多野都唔識，同無記性。嗰個純粹係節目效果。學海無涯

有不少人替郭晉安不值，認為她「忘本」及不應該上節目講郭晉安的不是，歐倩怡亦多次留言指郭晉安是很好，並謂說「我有好好多謝佢。感情事係咁，無得計嘅。大家依然係屋企人。多謝你支持啊。

歐倩怡在節目中稱女人不要讀太多書，引來不少批評。 歐倩怡在節目中稱女人不要讀太多書，引來不少批評。
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