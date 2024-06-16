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娛樂
2024-06-16 12:45:12

歐倩怡爆4年前半夜窒息失禁　身邊人馬虎處理沒叫白車

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歐倩怡曾呼吸困難兼失禁，卻遭身邊人冷待！

一直被視為圈內模範夫妻的郭晉安、歐倩怡，上月初突然宣布離婚，結束18年婚姻，更透露已分居2年。當時不少人揣測二人離婚原因，包括郭晉安手頭市值超過9,000萬的物業完全沒有落歐倩怡名，更轉走自己保健品公司股分疑避分身家等等。但直到昨日歐倩怡登上節目《絲打圍爐》大剖白，連兩位主持蝦頭（楊詩敏） 與連詩雅都驚呼「有冇搞錯？」，某程度上已說明了離婚原因。

「咪玩啦！瞓覺。」

歐倩怡表示，在4年前自己曾死過翻生，當時是2019年12月，正身患重感冒，高燒不退，去到一晚半夜：「我瞓瞓吓覺，feel隻到左手中指，突然好似觸電咁，去到個身體，feel到抖唔到氣……坐起身拍我隔離嗰個，（我）抖唔到氣，抖唔到氣就自然講唔到嘢。」但怎料身邊人卻說：「咪玩啦！瞓覺。」

「佢見到我唔對路，就起身開始google，睇吓係咪要call白車，之後搵到搵片糖沖熱水畀我飲。」此時歐倩怡瞪大眼形容：「我已經抖唔到氣，仲要飲片糖水？」連蝦頭都嘲諷：「佢冇攞香爐灰沖水畀你飲已算好。」

嚴重肺炎致肺積水

但歐倩怡的情況明顯非常嚴重：「嗰刻我已去到失禁，我已經控制唔到，（床上）周圍都係。去到失禁嗰刻，我覺得知自己應該唔得，好似拍電影咁，人生回帶……唔得呀，我啲仔女仲係好細、我有啲咩未做，突然之間，我個頭塞咗入痰罐，暈咗。第二朝醒返，個頭仲塞咗喺痰罐到。」蝦頭：「有冇搞錯呀？乜嘢呀？冇call白車咩？」

歐倩怡：「如call咗，大家新聞應該睇到！ 好彩，死唔去，跟住就入咗醫院、留院。照肺片，嚴重肺炎致肺積水，睇X-Ray片，成個肺冇咗一忽喎？醫生話我又肺炎、肝炎、腸炎、尿道炎。」之後要不停食藥，半年後才康復。

踏正40歲一年，有如此經歷，連詩雅問︰「係咪呢次經歷啟發你某啲事嘅選擇，或者planning？」歐倩怡坦言︰「都係！我覺得原來人好脆弱，唔知你下一刻發生咩事就拜拜，要及時行樂。」而此集《絲打圍爐》亦少有地關閉留言功能。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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