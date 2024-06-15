歐倩怡離婚後首談感情事 自爆有玩交友App：約過6位男士見面

曾被封為「圈中模範夫妻」的郭晉安與歐倩怡(Cindy) 上月驚爆離婚，18年婚姻劃上句號，消息傳出後，震撼整個娛樂圈。Cindy日前就接受蝦頭及連詩雅主持的《絲打圍爐》訪問，卻罕談回復單身一事，並自爆有玩交友App。

Cindy在訪問當日笑容燦爛，似乎未有受離婚的事件影響，近年積極進修的她，除成功考獲營養師牌，更表示希望可以再考瑜伽導師牌，試試40幾歲人可否做拱橋。Cindy 當人妻後一真相夫教子，她回想起當時湊小朋友的辛苦日子，「始終有嘢要犧牲，以前小朋友要車出車入，一日瞓4個鐘，我仲要一天八次揸車來回西貢同九龍，時間同油錢都幾大件事。」 回復單身的Cindy，在訪問中更自爆有玩交友App識男仔，她說：「女人真係唔好讀太多書，真係有啲男士係會驚你，講個秘密畀大家知，最近開始玩交友App，profile寫自己咩咩咩，勁得濟係嚇親人，所以盡量簡單啲！不過原來鍾意運動嘅女人，係原來多啲人like。」