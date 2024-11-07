歐倩怡離婚惹負評感難過 難抵外界輿論委屈落淚

歐倩怡（Cindy）接受新城《梨事會》節目主持葉文輝（啤梨）訪問，兩人相識超過20年，Cindy在節目中真情流露，提到近日不斷遭受網民抨擊，她兩度哽咽落淚，啤梨即時送上關心和慰問。 啤梨透露兩人初入行便認識，早年亦曾邀請Cindy上他的節目《卡拉O! BABE》，「妳喺我心目中係一個好真性情嘅人，後來有咗家庭，就消失咗喺我嘅工作範圍以內，而家再出嚟工作，妳嘅生活都有啲改變，無論如何，除咗想同妳傾偈之外，我都想叫妳加油，因為我覺得每一個人都會有自己面對嘅事情，煩惱、開心、唔開心，但Cindy係一個報喜不報憂嘅人。」Cindy聞言指自己雖然經常笑，但其實是以笑遮醜，「因為我轉數慢，好多時係慢人幾拍。」

提到日前有關與前夫郭晉安離婚後的負面新聞，Cindy指當時突然遭很多人罵，「其實我覺得好神奇，我喺網上post咗我嘅婚姻狀況唔同咗，我咩都冇講，冇做任何訪問，啲人已經開始鬧，所以嗰時都唔開心，我有心碎嘅感覺，好似我做錯咗咩，講錯咗咩。」Cindy直言最不開心除了不被諒解，還有被冤枉，「有啲人會扮認識我，話我呢樣嗰樣，但明明我唔識佢，點解要扮識我。」