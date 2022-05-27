歐比王肯諾比｜星戰絕地大師與黑武士回歸對決 伊雲麥葵格難忘17年前自選光劍

星球大戰系列全新原創劇集《歐比王肯諾比》(Obi-Wan Kenobi)於今日(27日)在Disney+ 獨家上線。相隔17年，兩位星戰元祖演員伊雲麥葵格 (Ewan McGregor)與希頓基斯登遜 (Hayden Christensen)終於再度同場，絕地大師與黑武士的雙雄對壘，勢必再掀生死對決，備受期待。身兼此劇監製的伊雲麥格形容，能再與希頓在片場合作演戲，就如發夢一樣。
絕地大師與黑武士同場對決
《歐比王肯諾比》是一個建基於星戰元祖角色的故事，由零開始發展的世界。的時空設定於《星球大戰前傳：黑帝君臨》(Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith)事件發生後的10年，當年倖存的絕地大師歐比王肯諾比，傷心欲絕下逃亡至塔圖因星球(Tatooine)，暗中守護著年幼的路克天行者(Luke Skywalker)。被邪惡帝國懸紅追殺的歐比王，除了需要自保及保護剩餘的絕地武士，同時亦承受人生最重大挫敗，就是昔日好友安納金天行者經歷沉淪與腐化，已經由絕地學徒化身成為黑武士。
殿堂級音樂大師回歸
兩位主角伊雲麥葵格和希頓基斯登遜雙雙回歸，再演絕地大師和黑武士兩個經典角色，兩人均希望可以為大家呈現出除了二人對立外，在情緒上有更立體的層次。伊雲麥葵格記起當年拍《星球大戰》的難忘回憶：「第一次到達片場時，道具主管向我介紹歐比王肯諾比的光劍，並叫我自行選擇，那一刻我永不會忘記。」重演歐比王，伊雲認為這經典角色在心理和精神上，已跟前作截然不同︰「剛開始時的他已經崩潰，失去信仰。在過程中歐比王希望能夠再次找到自己的信念，這真的很有趣。」
而演黑武士的希頓基斯登遜同樣表示︰「這是一個不同的時代，與絕地大師歐比王的角力，對黑武士來說是十分個人的。而在試圖殺死絕歐比王的過程中，其實黑武士也是在試圖殺死其中一部份的自己。」除了兩個元祖演員，創作《星球大戰》經典開場音樂的殿堂級音樂大師約翰威廉士(John Williams)載譽歸來，為《歐比王肯諾比》創作主題曲。劇集逢星期三下午3時上線，今日連續播放首兩集，結局將於6月22日播出。