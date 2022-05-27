歐比王肯諾比｜星戰絕地大師與黑武士回歸對決 伊雲麥葵格難忘17年前自選光劍

星球大戰系列全新原創劇集《歐比王肯諾比》(Obi-Wan Kenobi)於今日(27日)在Disney+ 獨家上線。相隔17年，兩位星戰元祖演員伊雲麥葵格 (Ewan McGregor)與希頓基斯登遜 (Hayden Christensen)終於再度同場，絕地大師與黑武士的雙雄對壘，勢必再掀生死對決，備受期待。身兼此劇監製的伊雲麥格形容，能再與希頓在片場合作演戲，就如發夢一樣。

絕地大師與黑武士同場對決

《歐比王肯諾比》是一個建基於星戰元祖角色的故事，由零開始發展的世界。的時空設定於《星球大戰前傳：黑帝君臨》(Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith)事件發生後的10年，當年倖存的絕地大師歐比王肯諾比，傷心欲絕下逃亡至塔圖因星球(Tatooine)，暗中守護著年幼的路克天行者(Luke Skywalker)。被邪惡帝國懸紅追殺的歐比王，除了需要自保及保護剩餘的絕地武士，同時亦承受人生最重大挫敗，就是昔日好友安納金天行者經歷沉淪與腐化，已經由絕地學徒化身成為黑武士。