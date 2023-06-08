歐洲世巡閉幕 Red Velvet：這段回憶記一世

韓國女團Red Velvet前晚(6日)於英國倫敦溫布利OVO室內體育館，為《Red Velvet 4th Concert: R to V》世界巡演閉幕，雖然成員Joy因身體不適未能隨團成行，但Irene、Seulgi、Wendy及Yeri，仍為英國樂迷帶來一場歌舞盛宴。

Red Velvet由上月24日於法國巴黎、27日於德國柏林、30日於荷蘭阿姆斯特丹、倫敦等4大城市，舉行首次歐洲巡演，他們所到之處，受到歌迷廣泛關注。在前晚的演出中，她們豐富彩彩的表演，和充滿Red Velvet獨特魅力的音樂，引起全場觀眾熱烈反響。Red Velvet先以優雅氛圍滿滲的一曲《Feel My Rhythm》開場，接著表演節奏跳躍的《Ice Cream Cake》、《Red Flavor》，之後還送上瀟灑濃烈的《Peek-A-Boo》，還有R&B經典《Bad Boy》、以及帶點古典邪氣的《Psycho》等金曲。

有fans同在最開心

非常享受Red Velvet的演出的歌迷，整晚都在揮動手中的扇形燈應援，又站起來用韓語跟著唱歌，Red Velvet完場一刻對樂迷說：「歐洲巡演每一場表演，都是幸福的時刻。因為有你們在，我們玩得很開心，你們給了我們力量。與樂迷一起是最開心，我們永遠會記下這段難忘的回憶。」