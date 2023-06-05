歐洲巡演大獲成功 Red Velvet明日倫敦壓軸演尾場

雖然Joy因病未能成行，Red Velvet 4女仍堅持把巡演完成。

韓國女團Red Velvet，剛於德國柏林及荷蘭阿姆斯特丹舉行兩場《Red Velvet 4th Concert: R to V》世界巡演，雖然成員Joy因身體不適無限休假，未能隨團成行，但Irene、Seulgi、Wendy及Yeri，仍為歐洲樂迷帶來連串好歌與精彩舞蹈，而且巡演的舞台的主設計，亦以她們的團名為題，標榜紅色與天鵝絨的華麗感覺。

5位一體的Red Velvet，因Joy(左一)病了令這次歐洲巡演帶著遺憾。

整過歐洲巡演，現場觀眾不但情緒高漲，又熱情高歌歡呼，Red Velvet亦非常寵粉，與全院歌迷進行深度交流，更近距離接觸，將現場氣氛推向高潮。而巡演的演出歌單，包括唱了《Feel My Rhythm》、《Queendom》、《Red Flavor》、《Peek-A-Boo》、《Roller Coaster (On A Ride)》、《ZOOM》等熱門冠軍歌，又有為fans送上《BYE BYE》、《Celebrate》、《My Dear》、《Russian Roulette》、《You Better Know》及《Zimzalabim》等精彩歌曲，用高品質的音樂和表演來震撼歐洲的觀眾。

此外，Red Velvet 將在明天`6月6日於英國倫敦溫布利OVO室內體育館演出一場，與當地的歌迷見面，這場演出亦是她們歐洲巡演的壓軸演出，因此必定精彩又感動。