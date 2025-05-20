歐綺霞與富商老公合照瘋傳 元祖級𡃁模狀態絕佳

曾被稱為「有線一姐」、90年代出道的元祖級𡃁模女神Monique（歐綺霞），不知不覺間已51歲，下月更將迎來52歲生日。Monique退出娛樂圈多年，嫁給年長十多歲的富商丈夫，過著無憂無慮的闊太生活，而近日社交平台群組有人貼出Monique與馬主丈夫在馬場的合照，留言問：「有冇人仍記得佢？現今已擁有幸福家庭，旁為其夫。」有網民立即認出相中的Monique，更心心眼表示：「童年回憶！」

照片中Monique全身深色衣服，長袖鬆身外套遮掩其身材，但仍可見到她的雙腿十分纖細，而且疑似穿了透視上衣，密實中不經意地流露小性感。而Monique留着一頭黑色長髮，妝容令五官更顯細緻，丈夫則搭着她的肩膊，可見夫婦十分恩愛。

網民大讚Monique凍齡有術不似52歲 網民形容Monique狀態絕佳，又指她年輕時很漂亮，當年曾為了她收看有線YMC台，「佢當年真係好索！」、「𡃁模嚟講佢真係無敵」，亦有人大讚她凍齡有術，「邊度似52歲……」。不過，另有網民持相反意見，形容她「外貌升級」，如果沒有人先說出名字，實在認不出來；亦有人貼出Monique年輕時候的照片作對比，表示「懷念以前嘅佢多啲」。

Monique於90年代加入有線電視，在YMC「青年音樂台」做VJ（Video Jockey），另外亦兼任模特兒，被形容是香港𡃁模始祖之一。年輕貌美的Monique曾與多位圈中人傳出緋聞，包括被指與衛志豪拍拖近5年，亦傳出與蘇永康在車廂親熱，更轟動是張衛健與張茜拍拖一年處於冷靜期時，她被指成為張衛健的「小三」。但Monique從未證實任何感情事，至2008年更退出娛樂圈，近年不時在社交平台分享闊太生活之日常，不時環遊世界兼曬出全身名牌，而她與丈夫亦不時放閃，生日更吃魚子醬蛋糕，看來富貴又幸福。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈