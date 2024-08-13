歐錦棠大爆《獎門人》秘聞　零騷錢賺獎品：無得計較咁多

61歲歐錦棠先後於亞視及TVB擔任藝人，現時主力經營劇團「劇道場」及YouTube頻道《乜乜棠水舖》，其YouTube頻道不時大爆娛圈秘聞，繼大爆當年與TVB係不歡而散，曾被發4封律師信；日前，歐錦棠又爆出綜藝節目《超級無敵獎門人》秘聞，表示係無騷錢。

獎門人好睇原因 歐錦棠首先分析咁多人鍾意睇獎門人嘅原因，表示除咗主持人搞笑功力好，節目都會邀請唔同藝人和歌手，又有折磨性嘅懲罰，因而令觀眾好開心，例如自己都試過喺硬嘅石春板跳大繩。提到獎品真偽，歐錦棠表示：「獎品全部都係真嘅，只不過有無用就好難講」，直言自己曾參加最少4至5次《超級無敵獎門人》，得過好多次獎金和獎品，包括過萬元獎金、X太賀送出1千件花之戀壽司、X華餅店餅卡等等，而最開心嘅都係旅行相關獎品，包括行李箱、去杜拜嘅旅行現金優惠券及旅行袋：「我試過拿幾個旅行行李箱，好靚，如果出面買好貴，拿咗幾個有大有細嘅行李箱，都用咗好多年。」至於旅行袋太多嘅關係，因為自己無可能用到咁多，所以好多都送咗畀朋友。

藝人無騷錢 不過，歐錦棠就大爆出席《超級無敵獎門人》嘅藝人都係無騷錢：「佢會話你上去宣傳自己，試過與劇集《同事三分親》成班藝人上去都係當宣傳節目，何況你會有好多獎品，開開心心，呢啲都係你情我願，有時真係無得計較咁多。」歐錦棠又笑指，而家有啲獎品佢都仲未開，指參加《超級無敵獎門人》觀眾睇到開心之餘，藝人都好開心。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈