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娛樂
2023-11-24 21:26:29

歐錦棠爆TVB計騷方法 李嘉寸無綫︰不忘初心減Show欠薪

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歐錦棠最近大談無綫及亞視的騷錢計法。

最近歐錦棠在其個人頻道大談在無綫及亞視的騷錢計法，他指無綫對做不夠騷的同事，就會把其欠的騷數撥入下一年，而且冇騷錢針。如藝人簽的是一年60個騷，但年尾結算做不夠數，如尚餘5個騷，就把這5個騷撥落下年，即是第二年要做65個騷，因此會有藝人到最後搞到欠無綫騷錢。他稱有同事由一年減至6個騷，之後再減至3個騷，到最後一刀切一年一個騷，令光靠騷錢維生的同事來說，最後會選擇離開。

慳錢減省成本

他說︰「當然省錢好重要，佢唔洗養你啊嘛，唔洗俾福利你啊嘛，乜Pension嗰啲全部冇曬㗎喇，你係一個part time嚟咋嘛，但係有個好處啊，佢留住你，你可以出去搵嘢做，你做譚仔都得，你洗碗都得，你就係唔可以喺其他電視台出現。拍電影都得，係唔俾你喺電視台出現。其實香港仲有幾多電視台？一個騷就叫綁住嗰個藝人，一個騷都係要簽合約。」他又指無綫的計騷方法，原意是為了「讓人人都有工開」，因為如快做夠數的同事，公司便不會再派工作，於是把工作分配給其他未夠數的同事，但就要看執行的同事是否可以細心睇住盤數，可惜很多時是事與願違。

 

一年一個騷令不少藝人離巢。

曾當明星保鑣

未知李嘉是否因為看了歐錦棠的節目，於是在網上出PO留言道︰「不忘初心，繼續創不忘初心，減Show欠薪。」並附上小丑及惡魔的emoji，由於今年無綫台慶口號是「留住初心 繼續創」，因此李嘉的帖文明寸無綫孤寒。

專演惡人及出名功夫了得的李嘉過去受訪時透露因為無綫的收入低，所以曾當過輔警及保鑣，甚至曾為荷李活巨星做保鑣，早年就曾被人發現他為Super Junior成員崔始源護駕開路。如今一句「不忘初心，減show欠薪」，難免令人聯想到他這句說話是與無綫近年跟藝人續約時，都會爆出減騷問題，甚至有藝人到離巢時，因數不夠騷，而倒欠無綫騷錢。

李嘉在社交平台出PO暗寸無綫。

李嘉專演惡人

李嘉於99年考入香港無線電視第四期動作特技演員訓練班，擔任龍虎武師，及後投考無綫電視第15期藝員訓練班，近年憑《大帥哥》「冬來《城寨英雄》惡霸「馮夏滿」、《一舞傾城》的麻鷹強令人留下深刻印象。他在20201月曾出PO暗示自己離巢︰「999年正式加入TVB，至今晚這刻2019年，已經足足20個年頭啦！再過幾小時就是2020年了，從202011日起，我也將會步入另一新階段，在此就讓我閉上眼睛好好回顧一下這20年所發生的一切……感恩。」現時李嘉是王晶旗下藝人，同時也是保安公司顧問，偶爾更會兼職藝人保

 

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李嘉現時為王晶旗下藝人。

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