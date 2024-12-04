歐陽萬成來自香港受黃子華啟蒙 主演美劇《內景唐人街》爛番茄指數高達90%

由港產荷李活演員Jimmy O. Yang（歐陽萬成）主演的Disney+原創美劇《內景唐人街》（Interior Chinatown），集搞笑、懸疑一身，一連十集現已上架，爛番茄指數更高達90%！ 《內景唐人街》改編自游潮凱（Charles Yu）同名得獎小說，以「你唔只係茄喱啡，你係自己人生嘅主角」為主旨，鼓勵大家尋找人生價值、活出真我！從Jimmy本身的人氣度，到劇中廣東話對白配樂及其他華裔演員的精湛演出，均成功引發網民及媒體熱烈討論。主角Jimmy O. Yang出生於香港，他分享年少生活在香港時，最掛念是香港的燒鵝瀨，數到最愛的港產片就是周星馳的《國產凌凌漆》，他又曾入場觀賞由黃子華、張達明、吳鎮宇主演的《鬚根Show》，首次欣賞棟篤笑深受啟發，更直認黃子華就是自己的啟蒙！被子華神啟發而成為棟篤笑演員，再將廣東話笑話發揚光大，最近甚至繼馬友友、郎朗後又一華人踩入美國紐約殿堂級聖地Carnegie Hall表演，以親切的廣東話粗口作開場白。

劇集中Jimmy飾演的Willis Wu常以廣東話與父母對談，讓不少香港觀眾倍感親切。Jimmy本人亦曾分享有關於自己的「Hong Kong roots」，希望在自己的棟篤笑上以更多廣東話作為表演一部分，即使美國人不明也好，就當教育對方學習新語言！谷德昭亦於社交網上大讚Jimmy O. Yang，表示：「點都盲撐Jimmy用英文開創新天地，繼續在美劇間中講幾句廣東話。將心比心，知道引人笑有幾難，尤其係在英語世界，以笑發光，更如難上加難，撐！」除Jimmy外，劇集起用了大量華裔演員包括錢信伊（Ronny Chieng）、汪可盈（Chloe Bennet）等，當中Chloe Bennet的演出備受讚賞，而她的角色 Lana Lee 更於劇集後半部揭開往事秘密，為破案帶來重要關鍵！Chloe數年前曾於Marvel劇集《神盾局特工》（Agents of S.H.I.E.L.D.）主演超能力駭客Daisy Johnson，無獨有偶Jimmy亦曾於事業初期參演該劇，如今一同出演好評不絕的《內景唐人街》，同聲同氣為亞裔演員爭光！

劇集播出後即引起Threads網民熱烈討論有關配樂，最為人熟知的必定是香港殿堂級音樂組合LMF的《冚家拎》、歌神許冠傑《催眠曲》、一代笑匠許冠英《我的家》、葉麗儀《上海灘》等廣東歌作品，而其他選曲亦為人讚賞。