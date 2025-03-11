歐陽萬成IG刪走成龍合照 約子華神食飯再向發哥集郵博「洗底」

生於香港的荷李活演員Jimmy O. Yang（歐陽萬成），憑主演的Disney+美劇《內景唐人街》（Interior Chinatown）進一步上位，近日他重返香港，先約黃子華食潮州菜，昨晚更出席「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」，還跟周潤發集郵成功，今日他即在社交網貼出合照，並寫：「好高興有機會同發哥傾一傾」，引起大批網民留言讚好。歐陽萬成自細受到香港文化影響，透露最愛的港產片是周星馳電影《國產凌凌漆》，並受到黃子華啟發，令他決心成為一位棟篤笑演員。今次香港行，歐陽萬成專程入戲院欣賞《破·地獄》，睇完之後大嘆精彩，並約了子華神、農夫成員C君品嚐潮州菜，他自言是看TVB劇集《男親女愛》長大，特別帶了該劇DVD給子華神簽名，被網民形容他今次香港行是「洗底大行動」！

事實上，歐陽萬成於今年2月，曾在社交網上載一張跟成龍在Critics Choice頒獎禮上的合照，更出po寫上「My hero 成龍」，可是卻惹來不少香港網民留言「dislike」，由於海量留言均毫不客氣，歐陽萬成似乎亦順應民意，已把該po從其IG帳戶上消失，只保留同日他攝於該盛會的帖文，當中跟成龍合照則未有刪走，而在其Facebook上，仍見到他形容成龍為「hero」，留言區可見到不少「祝你好運」、「RIP」等字眼。