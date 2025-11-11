歐陽震華入行43年最難忘出席艾美獎 獲肥媽睇中邀參加《中年好聲音》

歐陽震華入行超過40年，因其演出的劇集收視率往往錄得佳績，因此被冠以「收視福將」之稱號。自1990年起，歐陽震華基乎劇接劇未曾停過拍攝，連他亦笑言在90代至2000年末，自己是無綫三甲多產演員，其中他更憑住《賭場風雲》，入圍競逐第35屆國際艾美獎最佳男主角，成為首位香港男藝人獲提名該國際獎項，當時連周潤發也稱他是「香港之光」。

自掏銀包買戰衣 歐陽震華坦言當年自己只得40多歲，成為首位香港男藝人角逐國際艾美獎，當然大感榮幸。他回想當時消息一出，不少品牌聯絡他洽談贊助。他稱當時為免得失客戶，去完A品牌，又要去B品牌試衫，奈何沒有一個品牌能提供合適的服裝。最後他又要在百忙之中急急到另一品牌購入衣服。他說︰「因為佢哋俾我試嘅衫係好薄，因為佢哋唔知其實當時紐約溫度係零下4度，行紅地毯又係室外，於是自己俾錢買啦。得個個牌子有D厚少少嘅套裝。」

出席活動前生蛇 他稱當時因為拍劇搞到廢寢忘餐，完全欠缺休息，在臨上機前也是拍了幾日通宵，面上開始長出一粒粒似暗瘡的東西。他說︰「可能坐10幾小時機，又有啲壓力令到佢爆發，成塊面好似被千支針拮住，好痛！一落機去睇醫生，就話生蛇！」由於翌日又要行紅地毯，世界各地的傳媒都聚集在活動，加上見到自己的樣子開始走樣，愈來愈腫，於是急急問醫生有沒有補救方法，按住病情，沒料到對方回覆一句︰「放心！明天會更醜樣！」 美國之行只靠一 碗粥 最後，歐陽震華便紅著鼻子出席紅地毯，可說是「紅」運當頭。在網上找來當年的影片，見到歐陽震華的鼻、臉腫到不能，鼻的下方至口唇上方都是紅色的粒粒。他說︰「晴天霹靂到匪而所思！點解要呢個時候搞啲咁嘅嘢！如果早啲就機都唔上！他坦言當下心情很忐忑，沒想到人生踏上國際舞台時，竟然是生蛇上面，加上痛到完全吃不到東西，整個美國之行只吃了一碗白粥。

無啦啦生撻瘌 他笑謂自己不是走帥哥路線，但做這一行也是要「靠樣」，沒料到康復後臉下留下 凹凸疤痕，當年又沒有醫美，於是只好去做手術修補面上的疤痕。他指生蛇並非終身免疫，隨時會翻發，只要免疫系統不好，又缺乏休息，吃的東西不夠健康時，就會爆發。他建議準備結婚的男女要多加注意，因為籌備婚禮並非易事，又大壓力，加上又要工作，在他而言是高危的一群。 獲邀參加《中年好聲音》 雖然艾美獎拿不到，但歐陽震華亦很開心有那一次的機會。他說︰「在我嚟講，做咗咁多年，拍咗咁多年，講得好笑啲，嗰次真係最威！衝出香港，仲要係衝出亞洲！」近年，他簽約英皇，努力作出不同嘗試，早前他更在內地綜藝節目大展歌喉。他說︰「Mani講笑話要打造我成一個歌手！叫我練多幾首歌！會唔會超齡呀！哈哈哈！」問到他要挑戰不擅長的唱歌會否帶來壓力，他稱自己不是歌星，因此不會太大壓力，而他堅信只要唱得有個人風格便可。他說︰「之前同太太去睇Bob演出，遇到肥媽，佢叫我去參加《中年好聲音》，我話等唱得好嘅人參加到七七八八先啦！聽暈《中4》啲人都好勁㗎嘛！哈哈哈！」