歐陽震華大談拍《賭場風雲》與許紹雄結緣 感嘆戲如人生

許紹雄（Benz雄）於上月28日不敵癌魔世，享年76歲，大殮儀式於今日（18日）舉行，今日中午約12時40分，許紹雄遺體由靈車運到富山火葬場火化。歐陽震華在火葬場接受傳媒訪問分享與Benz雄的相處點滴，他說：「Benz雄係我嘅大師兄，佢早我10年入TVB訓練班，佢係第1期，我係第11期，直到我哋正式結緣就係拍《賭場風雲》。」

歐陽震華續說與苗僑偉（三哥）一起為Benz雄扶靈，並表示：「戚美珍同我講最開心就係睇你嘅一齊拍《賭場風雲》。估唔到好似劇情咁，佢走咗先！」歐陽震華感嘆戲如人生，祝福Benz雄一路好走。