歐陽震華大談拍《賭場風雲》與許紹雄結緣 感嘆戲如人生

許紹雄（Benz雄）於上月28日不敵癌魔世，享年76歲，大殮儀式於今日（18日）舉行，今日中午約12時40分，許紹雄遺體由靈車運到富山火葬場火化。歐陽震華在火葬場接受傳媒訪問分享與Benz雄的相處點滴，他說：「Benz雄係我嘅大師兄，佢早我10年入TVB訓練班，佢係第1期，我係第11期，直到我哋正式結緣就係拍《賭場風雲》。」
歐陽震華續說與苗僑偉（三哥）一起為Benz雄扶靈，並表示：「戚美珍同我講最開心就係睇你嘅一齊拍《賭場風雲》。估唔到好似劇情咁，佢走咗先！」歐陽震華感嘆戲如人生，祝福Benz雄一路好走。
難忘與許紹雄踢球
被問到拍攝的回憶，歐陽震華直言：「有好多，佢走嗰一日，我喺我自己個微博嗰度發咗一篇文，我記得拍《賭場風雲》嘅時候覺得自己係主角，可以獨當一面，但當我對住Benz雄，我簡直係無地自容，佢先係神，佢做乜嘢都得㗎！做啲乜嘢都好稱職。」至於最難忘的共同回憶，歐陽震華分享以前曾經與Benz雄一起踢波，當時Benz雄是會長，二人幾乎每星期也會見面，而對上一次見面已經是一年前。
講到是否一早已經知道Benz雄患病一事，歐陽震華表示並不知情：「我覺得佢嘅心態上係好豁達好開朗，佢覺得每個人都會行呢條路，睇吓邊個人上車或者落車。」歐陽震華透露是佘詩曼通知他Benz雄患病的消息，便馬上趕去醫院探望Benz雄。