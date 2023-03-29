歐陽震華微博問日本在大陸起學校沒有中國學生 網民質疑發表煽動言論

歐陽震華近年專注在大陸發展，不時在微博表達愛國心，搏得網民掌聲。昨日，歐陽震華在微博問︰「我在一些視頻看到，日本在內地建了很多學校，但這些學校沒有一個中國學生，全部都是日本人，而且禁止中國人入內，這些消息是真還是假的嗎？有沒有人可以給我一個合理解釋？謝謝大家！」

歐陽震華被指故意挑釁

歐陽震華的提問引來網民熱烈討論，其中有人表示︰「上海的日本人學校學生大多是駐滬的日本領事官員、日企外派職員、在滬日僑的孩子。一般讀幾年孩子就會回日本，畢竟中日教學體系和教材都不同，日本人學校作為國際學校招收日本孩子很正常。華人在海外也有華人學校，收華人學生。」另外亦有不少人答道︰「是為在中國工作的日本人子女設立的學校，經過中國教委審批的。」

有網民指在中國境內也有很多德國、美國學校，而這些學校是供來大陸工作的外籍人士子女入讀，經過教育部批准，認為歐陽震華只提日本學校，是故意煽動及挑起仇日情緒。的確，在他的帖文下方也有不少仇日留言。