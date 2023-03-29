歐陽震華微博問日本在大陸起學校沒有中國學生 網民質疑發表煽動言論

歐陽震華近年專注在大陸發展，不時在微博表達愛國心，搏得網民掌聲。昨日，歐陽震華在微博問︰「我在一些視頻看到，日本在內地建了很多學校，但這些學校沒有一個中國學生，全部都是日本人，而且禁止中國人入內，這些消息是真還是假的嗎？有沒有人可以給我一個合理解釋？謝謝大家！」
歐陽震華被指故意挑釁
歐陽震華的提問引來網民熱烈討論，其中有人表示︰「上海的日本人學校學生大多是駐滬的日本領事官員、日企外派職員、在滬日僑的孩子。一般讀幾年孩子就會回日本，畢竟中日教學體系和教材都不同，日本人學校作為國際學校招收日本孩子很正常。華人在海外也有華人學校，收華人學生。」另外亦有不少人答道︰「是為在中國工作的日本人子女設立的學校，經過中國教委審批的。」
有網民指在中國境內也有很多德國、美國學校，而這些學校是供來大陸工作的外籍人士子女入讀，經過教育部批准，認為歐陽震華只提日本學校，是故意煽動及挑起仇日情緒。的確，在他的帖文下方也有不少仇日留言。
歐陽震華︰問題的來源來自一些社交平台
忽然挑起爭議的歐陽震華，其後再在微博發文︰「只想有一個解釋，一間學校無需要這樣封閉式教育，教育是開放的，如果在中國興建日本學校，不能給中國人參與小朋友的教育，甚至不能靠近，這真的是百思不得其解。最後還要說一句，我這些問題的來源，是來自一些社交平台，不知道是真是假，大家自行判斷吧！」然而，他的言論不但未能平息網民的紛爭，反而令大陸網民的留言變得更激進，當中有不少人表示，下次見到他們要打一頓，亦有網民認為他是愛國演員關心中國事。