歐陽震華母親節現身西九派千朵花束 大開金口唱歌引過百人圍觀

藝人歐陽震華送上母親節花束與 市民一家開心合照。

歐陽震華在昨日（11 日）母親節驚喜現身西九文化區海濱草坪，聯同多名義工派發共 1,000 朵花束，為全港母親送上滿滿愛意與真摯祝福，場面熱鬧感人，為母親節增添濃濃愛意！是次活動則由油尖旺民政事務處聯同油尖旺區關愛隊主辦、香港潮屬社團總會傾力 支持的母親節派花活動溫暖上演。

香港潮屬社團總會一眾首長與油 尖旺民政事務、油尖旺關愛隊及 藝人歐陽震華於活動開始前大合照。

楊政龍與楊玳詩亦有出席 活動於西九藝術公園海濱草坪舉行，市民攜家帶眷前來領取花束，親手獻給母親，場面溫 馨動人。香港潮屬社團總會多位首長親臨現場擔任義工派花，兩位副主席楊政龍(Alex)及 楊玳詩(Daisy)亦一同出席活動。當中 Alex 盛讚活動富有公益意義：「今次派花活動係一場 充滿愛嘅善舉，將社區連繫起來！英皇今次特別派出『師奶殺手』歐陽震華助陣，為求令每位媽咪笑得更開懷！」Daisy 亦大表感動：「震華哥全情投入派花，與市民大眾親切互 動，場面溫馨感人，令人感受到做善事所帶來的滿滿窩心。」油尖旺民政事務專員余健強 先生, JP亦表示：「今次母親節派花活動將西九變成愛嘅匯聚地，吸引逾千市民齊聚草坪， 衷心感謝西九文化區管理局全力協助，香港潮屬社團總會的熱情參與，以及歐陽震華嘅鼎 力支持，未來油尖旺民政處將繼續舉辦更多社區活動，讓關愛喺香港生生不息！」

香港潮屬社團總會副主席楊玳詩 （右一）及副主席陳誠傑（左 一）、與油尖旺民政事務專員余 健強先生, JP（中）、油尖旺關 愛隊代表（左二）、藝人歐陽震 華（右二）手持鮮花合照。

歐陽震華大開金口唱《上海灘》 歐陽震華向來有「師奶殺手」之譽，深受各位不同年齡層的媽媽歡迎。他以招牌幽默風格 席捲全場，與市民互動時妙語連珠，不時模仿舊劇角色，逗得市民笑聲不斷。他鬼馬地 說：「其實節日未必一定要預備昂貴禮物，心意係最重要，講多句我愛你，都已經好 甜。」當被問及對全港母親的祝福，他笑言：「每個媽咪都係超級英雄，今日派花係畀佢 哋一個大拇指同萬分感謝！」。震華哥見到年輕人 Busking 都不禁技癢，即興與 Busker 合唱《上海灘》，嗓音洪亮，引來過百市民圍觀喝彩，為派花活動掀起高潮，現場洋溢無 限歡樂。

香港潮屬社團總會副主席楊政龍 （左二）及楊玳詩（右一）及副 主席陳誠傑（左一）與油尖旺民 政事務專員余健強先生, JP（右 二）溫馨合照。

民政攜手潮總傳遞關愛 派花活動與「夜樂西九」相得益彰，共同締造溫馨母親節。市民領取花束後流連市集，享 受音樂及限時美食、漫步於花卉裝置的繽紛花海，為母親節增添一抹浪漫氣息，讓家庭共 享假日的溫暖歡樂。今次活動以千朵花束傳遞母親節的溫馨祝福，香港潮屬社團總會及油 尖旺民政處將聯手舉辦更多社區活動，讓溫情與歡樂在香港綻放不息！