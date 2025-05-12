歐陽震華母親節現身西九派千朵花束 大開金口唱歌引過百人圍觀

歐陽震華在昨日（11 日）母親節驚喜現身西九文化區海濱草坪，聯同多名義工派發共 1,000 朵花束，為全港母親送上滿滿愛意與真摯祝福，場面熱鬧感人，為母親節增添濃濃愛意！是次活動則由油尖旺民政事務處聯同油尖旺區關愛隊主辦、香港潮屬社團總會傾力 支持的母親節派花活動溫暖上演。
楊政龍與楊玳詩亦有出席
活動於西九藝術公園海濱草坪舉行，市民攜家帶眷前來領取花束，親手獻給母親，場面溫 馨動人。香港潮屬社團總會多位首長親臨現場擔任義工派花，兩位副主席楊政龍(Alex)及 楊玳詩(Daisy)亦一同出席活動。當中 Alex 盛讚活動富有公益意義：「今次派花活動係一場 充滿愛嘅善舉，將社區連繫起來！英皇今次特別派出『師奶殺手』歐陽震華助陣，為求令每位媽咪笑得更開懷！」Daisy 亦大表感動：「震華哥全情投入派花，與市民大眾親切互 動，場面溫馨感人，令人感受到做善事所帶來的滿滿窩心。」油尖旺民政事務專員余健強 先生, JP亦表示：「今次母親節派花活動將西九變成愛嘅匯聚地，吸引逾千市民齊聚草坪， 衷心感謝西九文化區管理局全力協助，香港潮屬社團總會的熱情參與，以及歐陽震華嘅鼎 力支持，未來油尖旺民政處將繼續舉辦更多社區活動，讓關愛喺香港生生不息！」
歐陽震華大開金口唱《上海灘》
歐陽震華向來有「師奶殺手」之譽，深受各位不同年齡層的媽媽歡迎。他以招牌幽默風格 席捲全場，與市民互動時妙語連珠，不時模仿舊劇角色，逗得市民笑聲不斷。他鬼馬地 說：「其實節日未必一定要預備昂貴禮物，心意係最重要，講多句我愛你，都已經好 甜。」當被問及對全港母親的祝福，他笑言：「每個媽咪都係超級英雄，今日派花係畀佢 哋一個大拇指同萬分感謝！」。震華哥見到年輕人 Busking 都不禁技癢，即興與 Busker 合唱《上海灘》，嗓音洪亮，引來過百市民圍觀喝彩，為派花活動掀起高潮，現場洋溢無 限歡樂。
民政攜手潮總傳遞關愛
派花活動與「夜樂西九」相得益彰，共同締造溫馨母親節。市民領取花束後流連市集，享 受音樂及限時美食、漫步於花卉裝置的繽紛花海，為母親節增添一抹浪漫氣息，讓家庭共 享假日的溫暖歡樂。今次活動以千朵花束傳遞母親節的溫馨祝福，香港潮屬社團總會及油 尖旺民政處將聯手舉辦更多社區活動，讓溫情與歡樂在香港綻放不息！