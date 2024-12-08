歡樂滿東華｜劉穎鏇拉郁3噸重小巴被指造馬 羅浩銘留言澄清

《歡樂滿東華》每年一眾無綫藝人都會施展渾身解數為東華三院籌款，而且當中不乏危險表現環節。今年劉穎鏇被委予重任，負責拉郁重達3噸重的24座小巴，而該環節還有羅浩銘拉郁雙層巴，而且巴士上更載了13名乘客，最後這個環節共籌得80萬元。

劉穎鏇需要拉郁小巴行20米，才可以籌30萬，但最後她只能拉到19米，但善長見到她如此出力，最後都照捐30萬。她事後受訪時表示已彩排了幾次，也學會如何拉動小巴，但到真正現場實踐時，卻發現地下比想像中多了些沙石，困難提升，但當下只是一心為慈善夾硬頂上。羅浩銘坦言對方由最初零進展，見到她起步很困難，去到中段拉得郁大為感動。 至於羅浩銘更犀利，要拉郁雙層巴士，他坦言彩排時，自己頭兩天完全拉不動架巴士，直至找到發力點及找到竅門才能拉得郁，而每上一位乘客，自己都感受到重量不停在增加。

不過，有觀眾見到車上有人坐在司機位置，懷疑他們拉得郁，全因司機幫手，認為整個表演都是造假。羅浩銘見到網民不停認同表演是造馬之後，他不禁留言回應說︰「車裡面的司機是安全考慮，車沒有啟動，司機也沒有踏油門。這個活動每年外國 world strongest man都有叫 bus pull。我明白大家可能會有懷疑，但這得確是我們訓練的成果，我們沒有做假，訓練期間我有片段車上沒有司機，之後可能在我的社交媒體上載，大家如果有空感興趣可以去看。最後多謝大家支持！」

數日前《TVB娛樂新聞台》上載二人練習的影片，見到車上司機位置沒有任何人，他們練習時，只得數名工作人員在旁協助，影片見到劉穎鏇與羅浩銘就算發盡全力也可，車輛完全零郁動。 羅浩銘就亦再次出PO說︰「第一次開會看到影片 Eddie hall 在world strongest man 拉巴士的時候，我也懷疑自己我真的可以嗎（Eddie Hall 400磅），第一天彩排時巴士穩如泰山，到最後拉起來，我終於突破自己。網上見到有留言懷疑司機暗中踩油門幫助我們，其實車引擎沒有啟動，司機在上邊是安全措施。我們有責任保護表演的藝人。」劉穎鏇也有出PO表示自己在最初也覺得是不可能完成的事，但經過幾日排練之後，終於成功做到。