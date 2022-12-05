歡樂滿東華｜郭柏妍與林敏驄唱歌走音 被狠批芊芊魔音：上天好公平 靚女但魔音

東華三院年度籌款節目《歡樂滿東華2022》於上周六（3日） 圓滿結束，眾藝人為籌款落力表演，結果總善款打破去年紀錄；今年唔少表演都令觀眾印象深刻，其中由林敏驄帶領郭柏妍、鄧智堅、關曜儁、文凱婷及何晉樂演唱《下流上車族》主題曲《一家人》環節中，郭柏妍被批五音不全，唱歌似魔音。

郭柏妍演繹《一家人》被網民狠批狂走音，仲幫佢改咗個名叫「芊芊魔音」；一班網民更留言表示郭柏妍唱得好落力但好難聽：「忍唔住留言，咁難聽都可以上台唱？」、「上天真係好公平，咁靚女但魔音」、「可以一個人玩爛成個節奏」、「唱歌佢真係要特訓！」、「浴室歌手 期待妳日後歌藝進步」、「上天賜予美貌俾你，但係就奪去你嘅歌聲！」、「一開口真係驚為天人」及「你要找車總惡補下唱歌」等等。就連林敏驄事後都忍唔住將歌唱片段PO上Facebook，並寫道：「芊芊魔性大發」。但都有部分網民就支持郭柏妍，表示：「芊芊唔係唱歌出身，唔識唱唔好聽就梗架啦」、「大把人唱K難聽過芊芊，加油」、「證明到唔係假唱，係唱Live嘅」等等。

郭柏妍於表演前已經大讚林敏驄係「行走CD」，對於自己被指唱歌難聽，郭柏妍接受媒體訪問時表示，表演前已瘋狂喺屋企唱，唱到屋企人都識背，指下次一定付出200分努力。而林敏驄提到如果幕後人員知佢一開聲係咁，就應該畀啲和音同埋唔好推到佢把聲咁大。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉