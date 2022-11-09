正義迴廊｜上映13天票房破一千萬 林海峰：正義迴響

由楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、林海峰、楊詩敏(蝦頭)、邵仲衡等合演的《正義迴廊》，票房後勁凌厲，監製翁子光早前在社交平台撰文分享從籌備到上映的百般感受，這場憑口碑贏得的逆轉勝，掀起全城熱話。電影今日(10日)上映第13天，累積票房已衝破1,000萬，林海峰形容為「正義迴響」，台前幕後就密謀舉行「慶功齋宴」賀佳績。

三級片 難得獲佳績

首次執導長片的導演何爵天感激廣大觀眾支持，並承諾會繼續聯同演員巡迴各區戲院謝票，「得到監製翁子光嘅信任，咁多位實力派演員傾力演出，台前幕後一齊努力，真係非常非常感謝各位支持！作為一套三級電影，可以得到呢個成績，係非常難得，所以非常感謝各界觀眾嘅支持。」