正義迴廊｜上映13天票房破一千萬 林海峰：正義迴響

由楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、林海峰、楊詩敏(蝦頭)、邵仲衡等合演的《正義迴廊》，票房後勁凌厲，監製翁子光早前在社交平台撰文分享從籌備到上映的百般感受，這場憑口碑贏得的逆轉勝，掀起全城熱話。電影今日(10日)上映第13天，累積票房已衝破1,000萬，林海峰形容為「正義迴響」，台前幕後就密謀舉行「慶功齋宴」賀佳績。
三級片 難得獲佳績
首次執導長片的導演何爵天感激廣大觀眾支持，並承諾會繼續聯同演員巡迴各區戲院謝票，「得到監製翁子光嘅信任，咁多位實力派演員傾力演出，台前幕後一齊努力，真係非常非常感謝各位支持！作為一套三級電影，可以得到呢個成績，係非常難得，所以非常感謝各界觀眾嘅支持。」
蘇玉華感激觀眾：令我相信世界有奇蹟
一眾演員大表振奮，多謝每位入場的觀眾，蘇玉華激動表示：「感動、感恩、感激！我愛每一位入場支持「正義迴廊」嘅觀眾，係你哋令我相信呢個世界真係有奇蹟嘅！」楊偉倫直言：「既然過到一千萬，目標要再放遠啲！」麥沛東表示：「希望更多人可以見證到《正義迴廊》台前幕後整個製作團隊嘅努力成果。」葉蘊儀高呼：「期待更多嘅千萬來臨，香港好電影加油！」楊詩敏 (蝦頭)形容：「好開心！好似攞咗「最佳整體演出獎」一樣！ 票房繼續上！」周文健感恩自己有份參與這部佳作。