正義迴廊｜勢破2000萬「回本票房」 蘇玉華：應冇辜負K先生 林海峰想去英國謝票

《正義迴廊》上映第3周，憑口碑愈戰愈勇，票房已達1,700萬，勢必衝破監製翁子光所言的2,000萬「回本票房」。翁子光與導演何爵天，聯同楊偉倫(阿卵)、麥沛東、蘇玉華、 林海峰(Jan)等一班演員昨晚出席(14日)慶功宴。導演承諾，若票房突破2,000萬，將會公開刪減片段，包括幾位律師精湛演出，以及阿卵的精采「球技」。蘇玉華起初謝票時觀眾疏落，見證著憑口碑廣傳到大家追問睇了多少次的歷程，她直言總算沒辜負K先生。
蘇玉華與老公潘燦良傾劇情傾到半夜
蘇玉華和林海峰在戲中演辯護律師，兩人均表示不認知道K先生身分，阿蘇表示，「佢講得好，第二句話要為香港拍一套好電影，我覺得我哋應該冇辜負佢。」她憶述謝票情況，「從來冇諗過會有今日 (票房咁高)，因為兩星期前同導演、監製，仲有Michael (周文健) 一齊謝票，個陣個戲院係比較零星落索，但前日去咗7間戲院謝票，每間院都坐滿人㗎！真係好開心，有賴大家(觀眾) 一直分享套戲出去。到咗依家唔會再問人睇咗未，而係睇咗幾多次。」
她透露電影原本長達5個小時：「仲有好多嘢睇，要睇下導演揀咩場口出嚟，我都好期待 。」電影引發觀眾熱論，阿蘇與老公潘燦良睇了兩次，第二次入IMAX睇，大銀幕好震撼，看到更多細節，「我倆返屋企傾到3點幾，平時12點前就瞓咗，呢次感覺好強烈，我自己都有份演，但都可傾到咁耐！」
林海峰「後悔」接戲
《正義迴廊》將會在英美加等地陸續上映，英國映期定於本周五(18日)，林海峰笑言，「希望之後個票房到達某個數字時可以去英國謝票啦。」他半說笑表示，「喺金鐘睇依套戲嘅時候發現個個都做得好好，真係『好後悔』接咗依套戲。」他大讚劇本出色，令他的演出獲得家人一句「OK」評價，算是合格過關。能在家人前過關。
麥沛東「屈我啦」被製成Meme
兩位主角楊偉倫和麥沛東的出色演技亦贏得掌聲，而麥沛東在庭上作供時說的「屈我啦！屈我啦！」成為網上熱話，被網友截圖成為迷因(Meme)，林海峰笑指周圍都是麥沛東的影子，人人都說「屈我啦！屈我啦」，就像傳染病，可能到拜年也會一樣！」他笑說：「幾得意呀，日常生活用到，好多朋友都有send返畀我。」阿卵則取笑：「佢直頭將智力降低咗到80幾。」