正義迴廊｜匿名信指劇組逼演員露點演出 翁子光孖當事人親回應

由翁子光監製、新晉導演何爵天執導，楊偉倫和、麥沛東主演的電影《正義迴廊》自上畫後，可謂愈戰愈勇，至今已經衝破 2000萬票房，當中劇情更有不少血腥及裸露鏡頭，更成為網民討論熱話。

昨日，有自稱「《正義迴廊》的工作人員」發公開信爆料，點名指責導演何爵天及其導演組團隊於拍攝現場臨時要求外籍及內地演員先後脫下乳貼及內褲全裸進行拍攝。爆料者指戲中「納粹德軍」的一幕有兩位特約演員（一名外籍、另一名為中國內地），在拍攝前只知道需作裸露背部，但真正埋位時突然被要求除乳貼。初時兩名演員拒絕要求，但導演何爵天及其導演組團隊以群眾壓力迫使她們除去乳貼。

爆料者續指拍攝不久後，何導演再度下指示，進一步要求她們脫下內褲，與此同時也沒有清場，亦有人不滿工作人員在等候拍攝期間，替兩名演員披上衣服，臨時遮蔽身體，更指其中一位監製說：「都露曬，遮嚟都冇用啦！」電影公司最後只肯額外添加港幣500元打發二人。最後，爆料者表示仍然希望《正義迴廊》得到賞識，鼓勵觀看者追求心裏的公義，但願翁子光監製及導演組記得他們拍攝的成功是建基在他人痛苦之上。

對於指控，監製翁子光即在於社交網發文表示自己正在了解始末，而裸露演出的中國藉演員是由他本人親自接洽，並指裸露演出也是事先協定的，絕無強逼，至於涉裸露鏡頭的「納粹德軍」部分，因當時他不在場，現會進一步了解事件，才就事件作回應交代。他更貼出與Jenny Suen的對話內容，Jenny指：「真的是胡說八道，我們明明是事先講，好的沒有任何人逼迫過我就，沒關係我幫你們澄清」。

其後，又有自稱當日也在現場的特約演員出面澄清表示：「我係當日（2020年 12月22日）喺現場拍同一場戲嘅特約演員。拍攝團隊有冇強迫演員或嘈交我真係唔清楚。但我可以肯定嘅係現場拍攝係有清場，目測不多於 30人。而且直到拍攝完畢，我當日都冇見過監製出現過喺現場。我見到嘅就係咁樣。」

而Jenny本人亦在深夜時分於社交網貼文澄清。內容如下︰

在此澄清

此文章所有內容都屬不實消息

首先，電影裡casting和納粹兩場戲裡面兩個角色都是我

1、拍攝前我與劇組談好了拍攝尺度本就是露點，不存在現場脅迫脫衣服的情況。相信大家有看過我的Twitter，根本就不需要脅迫

2、原本就會講廣東話，根本不存在語言不通的情況。

3、在兩場拍攝過程中，我老公都在現場並且坐在導演或監製旁邊，監製根本就不可能說出「都露啦，遮黎都冇用」這種話。

4、納粹那場戲監製並不在現場

5、如果我自己真的遇到不公不義，我會自己站出來。不會需要到這個時候由其他人為我發聲。