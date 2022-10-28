正義迴廊｜弒父母案有內情 同謀逍遙法外 兇手好友爆料︰有人扮蠢

《正義迴廊》預告片截圖

《正義迴廊》預告片截圖

今個星期上映嘅港產片《正義迴廊》，故事以大角咀弒父母兇案改編，由舞台劇演員楊偉倫同麥沛東飾演死者幼子張顯宗及其好友唐文奇，片中涉及殺人分屍鏡頭，又透過討論案情帶領觀眾思考，十分刺激。

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《正》片中陪審團其中一個討論重點，就係被指智力低下嘅唐文奇，有冇份參與殺人，呢個討論點亦係原案件中其中一個爭議。

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大角咀弒父母兇案2013年發生，當時一對兄弟喺facebook開設專頁尋找失蹤嘅父母，佢地話父親周榮基及母親蕭月兒聲稱返內地旅行玩幾日，但係之後失去蹤影，於是報警。失蹤夫婦嘅細仔周凱亮接受傳媒訪問講解詳情，不過後來警方喺大角咀搵到失蹤夫婦嘅屍體，並拘捕周凱亮同埋朋友謝臻麒，控以謀殺等罪名。

根據案情及法庭供詞，周凱亮喺案發後，向一齊打機嘅網友以及親朋「自首」，庭上佢又指成長過程對父母有唔少怨恨，例如細個被逼學琴、被父母送到外國讀書但遭當地人欺凌等。周凱亮作供時表示，本來打算輕生，但同謝臻麒傾訴時對方叫佢以殺人報復世界。周講述案發經過時曾指出，佢同謝臻麒都有份襲擊及殺害周榮基同蕭月兒。

精神科專家作供時指，周凱亮智商有126，高於常人；而謝臻麒就只有84。陪審團後來以8比1裁定周凱亮謀殺罪成，判終身監禁。而謝臻麒就被一致裁定謀殺罪名不成立獲釋。

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案件轟動一時，有專門講述重案嘅youtuber拍片提及呢單案，有自稱周凱亮好友喺影片下留言，佢辯稱周唔係為錢弒父母，更暗示「身邊有人同佢講，想自殺不如搵你最憎嘅人走先」、「呢個人係邊個，有腦嘅人實知，人扮聰明冇乜可能，不過扮蠢扮遲鈍低能，係人都得」。

當年有傳媒喺謝臻麒獲釋後進行訪問，片段中所見謝言行舉止異於常人，而報導文章就提到處理案件嘅探員聲稱有人本來落口供時「正正常常」，似有所指。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載