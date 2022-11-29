正義迴廊｜楊偉倫麥沛東聯乘舞台劇宣傳 蘇玉華期待合作機會：隨時可以埋位

《正義迴廊》日前舉行藝術分享專場，導演何爵天、演員蘇玉華、楊偉倫（阿卵）和麥沛東到場，與現場觀眾分享。阿卵和阿東分別將於1月及2月參與舞台劇《各位起筷》和《暫時沒有名字》，兩劇演員梁嘉進、陳嘉威、巢嘉倫、張蔓姿、劉曉樺、吳銳民、李煥林和張毓軒均有到場，令觀眾十分驚喜。 包場分享兼宣傳舞台劇 之後麥沛東與師姐蘇玉華接受訪問，對於有不少舞台劇界朋友捧場支持，兩人都好開心，阿東表示︰「事緣我同阿卵各自都有舞台劇演出，阿卵在《暫時沒有名字》會做導演，我就主演兼主辦舞台劇《各位起筷》，監製林尚德同時監兩個劇，大家都忽發奇想不如包場，好開心邀請到師姐蘇玉華來分享會講電影和舞台劇。」

盼觀眾支持舞台劇演員 蘇玉華見到不少演藝學院的師弟妹，她興奮說︰「好開心藉着《正義迴廊》，觀眾跨媒體認識舞台劇演員，真係好開心。劇界真係有好多好出色、好有能力嘅演員，喺舞台表演揮灑自如、獨當一面，好似阿東、阿卵，劇界真係臥虎藏龍。今次麥東擔任舞台劇主辦，阿卵又導演另一個戲，希望大家支持佢哋。」 蘇玉華回想當年從香港話劇團跳入電視圈，帶動一班觀眾去看電視；同時亦帶動電視觀眾去看舞台劇。「我希望藉《正義迴廊》帶動到電影觀眾去睇劇場演出，演員獲觀眾觀賞係最大滿足感。」