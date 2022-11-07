正義迴廊｜翁子光感激K先生慷慨借百萬 自爆拎成層樓拍戲

《正義迴廊》由蘇玉華、林海峰、楊詩敏(蝦頭)、邵仲衡等實力派演員坐鎮，口碑載道，現時票房逼近一千萬。有份參與拍攝的演員見到票房上升感到高興。然而，隨著《黑豹2：瓦干達萬歲》上映，戲院排《正義迴廊》放映的時間亦相對減少。監製翁子光今日在社交平台提及排片開始減少的問題，並大談開拍這部電影最困難的地方。

尋找投資處處碰壁 翁子光表示，找人投資這部電影時，處處碰壁，不停被問為何要花八、九百萬，如何回本、主角是誰等問題。他表示電影單靠在本港播出是難以回本，亦也深明電影的內容難以獲得大陸電影批文，但他仍嘗試找大陸負責做網絡電影的平台負責人傾，當然也是失敗收場。他與公司的合夥人孫霏為尋求投資者，「不惜深入虎穴，夜闖夜總會等煙花之地，但都不得要領。」他又引述這些潛在的投資者的說話︰「從最早的答案『翁導你拍戲實有品質保證，分分鐘仲有獎攞，輸少少有咩所謂？當做宣傳囉！』到後來改口風話：『翁導你知而家香港咩環境㗎啦，『香港』兩個字都敏感啦，仲叫我投資港片？飲啦……』」就算他主力找支持港片的公司，也是食檸檬收場。

白武士及K先生是誰？ 翁子光最後決定自己投資，但費用是他一世人從沒花過這麼多的錢。他說︰「本來我想趁樓市低迷，首付買返層納米樓，好讓我可以不用再睡在我父母那套『居者有其屋』裡的碌架床，也好讓無兒無女的我老去後有地方落腳，然而這筆錢終於都要用在這部《正義迴廊》身上。」他坦言自己很怕問人借錢，但為了可以湊夠錢開拍，也不得不厚著面皮去借︰「兩位匿名貸款人主動成為了白武士，全因對我和導演阿天的信任。最後仍差一百萬，我膽粗粗打電話問了K先生，他對我一直錯愛，今次我就老實不客氣，開口就要借一百萬，佢電話裡只是說了兩句﹕『聽日過數』和『不用多謝我也不用提我，努力為香港拍一部好戲』。」有不少網民認為翁子光所指的白武士或K先生便是古天樂。