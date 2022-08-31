正義迴廊｜蘇玉華拍法庭盤問戲幾乎虛脫 麥沛東獲國際電影節最佳男演員

改編自2013年發生的大角咀雙屍奇案的電影《正義迴廊》昨日(30日)於第46屆香港國際電影節(HKIFF)舉行世界首映，電影由翁子光監製、何爵天首次執導，楊偉倫與麥沛東飾演殺人案疑犯，林海峰與蘇玉華飾演兩人的辯護律師，影片涉及法庭對峙、奇案重組與陪審團之間的角力，場面層層疊疊，突破近年港片格局，劇力迫人。蘇玉華更表示有場法庭盤問戲，幾乎拍到虛脫，全靠對手林海峰請她食香蕉補充體力。首次領銜主演的舞台劇演員麥沛東更獲今屆電影節「新秀電影競賽(華語) －最佳男演員 」

獲獎如打強心針 麥沛東與楊偉倫於《媽媽的神奇小子》演蘇樺偉(梁仲恆飾)的接力隊隊友，對於在《正義迴廊》首次擔正便獲最佳演員獎，麥沛東坦言意義重大，多謝大會及評審們，為他日後演藝之路注入強心針，同時他亦不忘感謝監製翁子光、導演何爵天及整個團隊，「多謝你們把這個非常有挑戰性的角色交給我去演出，對我完全的信任。還有一眾好好好好的演員包括楊偉倫、​​蘇玉華、楊詩敏、林海峰，令我在拍攝過程中沒有任何負擔，而且非常享受整個過程，衷心多謝。」同時他亦感激母校香港演藝學院、戲劇老師、劇團及家人的支持。電影於10月27日公映。