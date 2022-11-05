正義迴廊｜重演弒親肢解案 麥沛東難頂分屍惡臭 楊偉倫：最痛苦係要殺好多次

改編自2013年大角咀肢解父母案的電影《正義迴廊》上周四(27日)公映，有蘇玉華、林海峰、楊詩敏(蝦頭)、邵仲衡等實力派演員坐鎮，透過法庭對峙、奇案重組、陪審團之間的角力，引發對法制、公義與真相的反思，口碑載道，票房後勁凌厲，由起初單日票房僅20萬，上映第二周登上單日票房冠軍，8日累積收逾500萬。首次擔正的楊偉倫(阿卵)和麥沛東(麥東)演技亦備受讚賞，麥東更奪得第46屆香港國際電影節「新秀電影競賽(華語)最佳演員獎」。兩人接受本報專訪，分享弒親分屍的初體驗，並化身陪審員為角色作判決。

感悲涼無力 《正義迴廊》是新晉導演何爵天首套執導長片，由奇案電影《踏血尋梅》導演翁子光監製，起用舞台劇出身的阿卵和麥東演「天才與白痴」男主角，阿卵演自命聰明的弒親逆子張顯宗，麥東則演其低智商的好友唐文奇。兩人曾多次合演舞台劇，多屬搞笑擔當，電影方面，則是繼《媽媽的神奇小子》演蘇樺偉的神奇隊友後再次同框。 憑《大叔的愛》演「平哥」入屋的阿卵，首次演思想、情緒和心理都很負面和黑暗的角色，他表示，「張顯宗底層有種悲哀，他憤世嫉俗因為自覺被世界孤立，同時他亦推開這個世界，從揣摩角色到拍攝，我長期處於悲涼狀態，有種提不起勁的無力感。幸好，我們一起研究如何演繹時，給我動力跳出角色。」而最難頂的，莫過於親手殺自己父母的戲分，「最痛苦是在戲內要殺好多次，精神和感情狀態都好辛苦。」

增肥至 200 磅 拍戲經驗較少的麥東向來對奇案感興趣，如今如願演變態殺人犯，落足心機準備，重複細看原型人物僅有的網上訪問片，「他很直接和單純，鍾意就說好，唔鍾意就說不好，很小朋友的，好鍾意受關注。」為了配合角色造型，麥東既要以凡士林塗得一臉「油頭」，更要特地增肥，「拍這戲時我差不多肥到200磅，我的臉塞爆整個畫面，起初也介意，後來已豁了出去，家人睇完戲都話搵唔到我條頸，長期雙下巴。」 分屍後 戒肉兩星期 不過，最難頂必然是分屍場口，劇組人員以豬內臟扮成人內臟，早於拍攝前3日已將煲熟的豬骨放進膠箱，放在露天日曬雨淋。他憶述，「好記得在一幢唐樓拍攝，我上樓途中，已有工作人員提醒我，我以為頂得順，點知在走廊已聞好濃烈的臭味湧出來，就像煲豬骨汆水時的『豬羶味』。我拍完連頭髮都有味，剛好那天大家食燒味飯，我聞到立即反胃，整日都食唔落，第二日才開始進食，跟住兩個禮拜冇食肉。」雖然惡臭難耐，但想起阿卵、導演和劇組團隊眾志成城的一團火，一切也值得。

自嘲 唔靚仔又矮 談到怎樣揣摩弒親肢解案疑犯的心理？阿卵認真分折，「作為演員，必定先找自己與角色相似的地方，這角色對自己不滿和自卑，接受不到自己，由自卑變自大，才一步一步引發出殺人行為。他說過有人嫌他生得矮而自卑，我唔靚仔又矮，也有自卑過的階段。」阿卵慶幸在演藝路上找到自己的發展路向，「其實學演戲，首要學了解自己，因為做演員，唯一可用的是自己，這個你有甚麼好或唔好，都要了解和接受，才可發揮得好。」 扮慘博同情 麥東自言從演藝學院畢業至今，獲得師兄師姐和父母的愛錫支持，跟唐文奇最相似之處，就是甚得身邊人關愛，「唐文奇有個極端溺愛他的家姐，以致他需要極大關注，變成控制狂，他不是強硬地控制你，而是扮慘以弱者身分博同情，例如自殺令家姐陪伴身邊。」阿卵半說笑指，幸好他們沒有走上殺人之路。目前仍十分隨和。他補充說：「雖與角色有些類似，但選擇上有不同。」