正義迴廊 | 2個月增肥50磅演低智肥仔 麥沛東憑一條片一張相建立角色

以2013年大角咀弒親案改編嘅《正義迴廊》，憑住口碑喺票房上得到凌厲後勁，至今已經邁向足以回本嘅二千萬票房。就連片中第二被告唐文奇喺法庭上講嘅「屈我啦，屈我啦，我冇問題架」都成為熱門meme圖。

飾演唐文奇嘅係舞台劇演員麥沛東（麥東），佢嘅演出犀利到令唔少人都已經睇好，下年金像獎麥東幾乎預約獎項。加埋年尾結婚，麥東可謂一帆風順。

考足3次演藝才獲取錄

32歲嘅麥沛東同同片嘅楊偉倫、蘇玉華、朱柏康都係畢業於香港演藝學院，麥沛東中學時已經立志想做演員，不過投考演藝到第3次先成功獲取錄。麥東畢業前已經獲邀請加入中英劇團做駐團演員，一做就5年，期間曾經獲提名香港舞台劇獎。2019年麥東離開劇團成為自由身，後來被相中拍《媽媽的神奇小子》演蘇樺偉嘅隊友，《正義迴廊》係麥沛東第2套演出嘅電影。

2個月增肥50磅狂飲汽水

麥沛東本身認識《正義迴廊》飾演另一「疑犯」嘅楊偉倫，電影開拍前麥東得知好友拍《正》，於是毛遂自薦，起初角色另有安排人選，但後來同監製翁子光及導演何爵天見面後有機會試鏡，更成功取得角色。為咗更切合現實中唐文奇嘅原型（案中被告謝臻麒），麥沛東用2個月時間增肥50磅，期間不停食同飲汽水，而佢增肥前先啱啱為《媽媽的神奇小子》減肥20磅！由於案件審訊聚焦於弒害父母嘅周凱亮，關於謝臻麒嘅資料只有一條訪問片同一張相，麥東要以呢2樣材料設計唐文奇嘅角色。

咁想演唐文奇，可能因為麥沛東本身對世界各地嘅奇案有興趣，而且認為兇手行兇都係長年累月嘅經歷所導致。而麥東亦直言拍完套戲之後，對於案件嘅裁決有唔同睇法。

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