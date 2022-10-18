正評勁過上集 Netflix《神探白朗》新片明益院線優先上映

以往Netflix為咗符合奧斯卡等電影大獎嘅提名入圍資格，安排過出品電影喺少量戲院做特別上映。礙於串流平台營運模式影響戲院生意，所以主流院線一直抵制Netflix作品，無上過美國、英國地區大型院線。而定於12月底喺Netflix串流平台登場嘅注目新片《神探白朗：抽絲剝繭》，將會成為首部正式於英、美大型院線上映嘅Netflix出品。

電影將於11月23日至29日感恩節先於美國3大院線 AMC院線、Cinemark Theatres 及 Regal Cinemas等共600間戲院及部份海外地區上映，足足早Netflix本身映期一個月！AMC院線CEO Adam Aron表示，《神》嘅上映安排對平台及戲院利大於弊，雙贏咁話。

12月先到平台有得睇

首集 《神探白朗：福比利大宅謀殺案》2019年上映時，全球大收3.2億美金，其後Netflix重金用4.7億美金買咗《神》第2、3集嘅版權，駛咁大都係為咗保住個訂閱人數。

畢竟Netflix近年用戶人數下跌，依家仲行返傳統發行條路，越嚟越無咗當初包辦內容及播放嘅革新優勢，《神》上大銀幕一定幫到院線生意，不過要等到12月先到平台有得睇，會唔會影響個訂閱人數？Netflix似乎唔擔心戲院先上一個星期會帶走平台用戶，對電影好有信心，相信口碑帶返觀眾返Netflix！

小型試映反應好

《神》剛剛搞咗個小型試映試水溫，反應好到不得了，睇過都話比首集 《神探白朗：福比利大宅謀殺案》更精彩。導演Rian Johnson 及男主角Daniel Craig早前出席倫敦電影節前透露，《神2》將會交代神探白朗嘅感情生活，其同居密友都會出場，導演仲話白朗係世界上令佢最快樂嘅角色。至於由誰飾演男朋友就要賣個關子，Craig仲大讚角色人見人愛，大把人想同佢住咁話！

今集移師希臘拍攝，除咗飾演神探嘅Daniel Craig外，仲加入《銀河守護隊》大隻男星Dave Bautista、《飛鳥俠》男星Edward Norton、《汪達與幻視》大反派女巫Kathryn Hahn、《顫．役．前》女星Janelle Monáe、Leslie Odom Jr以及Kate Hudson主演，絕對大製作！

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