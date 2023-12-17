此時此刻｜劉俊謙到台灣宣傳新戲透露私約小S　自爆小時候追看《康熙》有感情

電影《小曉》演員林品彤、劉俊謙、陳意涵與導演靳家驊、監製王小茵16日接受媒體訪問。劉俊謙透露在拍攝一場泳池戲時，身為前游泳隊的他身體自然反射動作，忍不住先伏地挺身，讓陳意涵吐槽：「老師不應該這麼壯！」
劉俊謙擁有帥氣外型，先前小S自爆因影集《此時此刻》被圈粉，劉俊謙被問到此事，也透露這次到台灣有主動聯誼：「我這次來台灣也跟小S約吃飯，作為一個男生要Gentleman（紳士），但小S剛好這次沒空，聽說她會來香港，我再帶她去吃餐廳。」
穿泳裝露出滿滿結實肌肉
提到小S，劉俊謙不小心吐真言，爆料自己是看小S節目長大的：「『以前小時候』啊，也不能這樣說，我也好喜歡她，看了十多年《康熙》充滿了情感的投射。」
提到一場游泳池的拍攝，劉俊謙穿泳裝露出滿滿結實肌肉，他坦言在開拍前有刻意「壓出肌肉線條」，但卻被陳意涵吐槽：「我不想被看到，結果被意涵發現了，她說『老師不應該這麼壯』，身體就自然（伏地挺身），『欸我在做什麼？欸？不可以！』」
看到游泳池就反射性健身
劉俊謙搞笑還帶動作，透露自己因為曾是游泳隊，因此看到游泳池就反射性健身。陳意涵則在一旁笑稱拍攝時，自己會潛在水下：「我在水底下看，我喜歡看水底下的東西。」陳意涵還比出身體軀幹的部分，被問到對於劉俊謙下半身滿意嗎？劉俊謙連忙自答：「品彤在欸！」現場笑料不斷。
以12歲成為史上最年輕的金馬影后，林品彤開心表示目前金馬獎還在自己的桌上：「每天看到它還是覺得很開心。」也透露周遭同學都很感興趣、很想摸：「我覺得太重了沒有想帶過去，拿着就覺得很重。 」她也表示同學都很為她開心，也會鼓勵她：「但大家都一起長大的，就很有默契就回到平常的生活。」
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