此時此刻｜劉俊謙到台灣宣傳新戲透露私約小S　自爆小時候追看《康熙》有感情

電影《小曉》演員林品彤、劉俊謙、陳意涵與導演靳家驊、監製王小茵16日接受媒體訪問。劉俊謙透露在拍攝一場泳池戲時，身為前游泳隊的他身體自然反射動作，忍不住先伏地挺身，讓陳意涵吐槽：「老師不應該這麼壯！」 劉俊謙擁有帥氣外型，先前小S自爆因影集《此時此刻》被圈粉，劉俊謙被問到此事，也透露這次到台灣有主動聯誼：「我這次來台灣也跟小S約吃飯，作為一個男生要Gentleman（紳士），但小S剛好這次沒空，聽說她會來香港，我再帶她去吃餐廳。」

穿泳裝露出滿滿結實肌肉 提到小S，劉俊謙不小心吐真言，爆料自己是看小S節目長大的：「『以前小時候』啊，也不能這樣說，我也好喜歡她，看了十多年《康熙》充滿了情感的投射。」 提到一場游泳池的拍攝，劉俊謙穿泳裝露出滿滿結實肌肉，他坦言在開拍前有刻意「壓出肌肉線條」，但卻被陳意涵吐槽：「我不想被看到，結果被意涵發現了，她說『老師不應該這麼壯』，身體就自然（伏地挺身），『欸我在做什麼？欸？不可以！』」