熱門搜尋:
天氣 工展會2023 聖誕節2023 六合彩 馬國明湯洛雯結婚 旅發局餐飲消費券 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-17 18:15:47

此時此刻｜劉俊謙到台灣宣傳新戲透露私約小S　自爆小時候追看《康熙》有感情

分享：

此時此刻｜劉俊謙到台灣宣傳新戲透露私約小S　自爆小時候追看《康熙》有感情

電影《小曉》演員林品彤、劉俊謙、陳意涵與導演靳家驊、監製王小茵16日接受媒體訪問。劉俊謙透露在拍攝一場泳池戲時，身為前游泳隊的他身體自然反射動作，忍不住先伏地挺身，讓陳意涵吐槽：「老師不應該這麼壯！」

劉俊謙擁有帥氣外型，先前小S自爆因影集《此時此刻》被圈粉，劉俊謙被問到此事，也透露這次到台灣有主動聯誼：「我這次來台灣也跟小S約吃飯，作為一個男生要Gentleman（紳士），但小S剛好這次沒空，聽說她會來香港，我再帶她去吃餐廳。」

穿泳裝露出滿滿結實肌肉

提到小S，劉俊謙不小心吐真言，爆料自己是看小S節目長大的：「『以前小時候』啊，也不能這樣說，我也好喜歡她，看了十多年《康熙》充滿了情感的投射。」

提到一場游泳池的拍攝，劉俊謙穿泳裝露出滿滿結實肌肉，他坦言在開拍前有刻意「壓出肌肉線條」，但卻被陳意涵吐槽：「我不想被看到，結果被意涵發現了，她說『老師不應該這麼壯』，身體就自然（伏地挺身），『欸我在做什麼？欸？不可以！』」

劉俊謙參與《華燈初上》原創班底愛情劇《此時此刻》 疫情下與郭雪芙奉旨談情 劉俊謙是《贖夢》的另一主角。 劉俊謙在《失衡凶間之罪與殺》初次拍打戲。 劉俊謙在《失衡凶間之罪與殺》初次打戲，更在易服演出。 劉俊謙加入《誰是被害者》第2季卡司，演救助失家青少年的基金會創辦人「林明誠」。

看到游泳池就反射性健身

劉俊謙搞笑還帶動作，透露自己因為曾是游泳隊，因此看到游泳池就反射性健身。陳意涵則在一旁笑稱拍攝時，自己會潛在水下：「我在水底下看，我喜歡看水底下的東西。」陳意涵還比出身體軀幹的部分，被問到對於劉俊謙下半身滿意嗎？劉俊謙連忙自答：「品彤在欸！」現場笑料不斷。

Ad Block

以12歲成為史上最年輕的金馬影后，林品彤開心表示目前金馬獎還在自己的桌上：「每天看到它還是覺得很開心。」也透露周遭同學都很感興趣、很想摸：「我覺得太重了沒有想帶過去，拿着就覺得很重。 」她也表示同學都很為她開心，也會鼓勵她：「但大家都一起長大的，就很有默契就回到平常的生活。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

為宣傳Netflix台劇《此時此刻》，修杰楷、林柏宏、曾敬驊、劉俊謙、張軒睿帥氣現身。 劉俊謙 劉俊謙 劉俊謙 劉俊謙 劉俊謙
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受