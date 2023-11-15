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娛樂
2023-11-15 15:35:09

此時此刻｜獲昔日偶像小S徐熙娣出PO讚可愛 劉俊謙受寵若驚邀約食宵夜

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此時此刻｜獲昔日偶像小S徐熙娣出PO讚可愛 劉俊謙受寵若驚邀約食宵夜

劉俊謙上小S主持節目《小姐不熙娣》。

劉俊謙參演的Netflix台劇《此時此刻》近日上架，他和郭雪芙演出的故事獲得不少好評，不但露股有價，連台灣金牌綜藝主持人小S（徐熙娣）也被其演出吸引，且在其個人的Instagram點名出post留言大讚可愛：「怎麼辦？我被劉俊謙圈粉了啦！怎麼可以那麼可愛！」阿謙看過留言後超級受寵若驚，還留言回覆小S答謝：「張維熙，可以請妳⋯⋯吃個宵夜嗎？」最後小S回應：「你想吃什麼？」兩人互動十分甜蜜，且超過三3萬網民讚好。

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劉俊謙為宣傳《此時此刻》上了小S主持的節目《小姐不熙娣》。 修杰楷、林柏宏、劉俊謙齊上《小姐不熙娣》任嘉賓。

最近，劉俊謙為宣傳《此時此刻》上了小S主持的節目《小姐不熙娣》，首次參加綜藝節目的他，今次他表現忘我，連自己也不禁說：「難得瘋狂一次！」阿謙回味的說：「這是我首次參加綜藝節目，而且小時候跟妹妹是追看S姐和康永（蔡康永）的綜藝節目長大，沒想到自己有一日上到S姐的節目，因為自己性格比較內向，所以最初接受邀請也曾忐忑，能否接受得來，但後來跟自己說既然上得這節目，就豁出去啦，開心地玩一次！沒想到節目和影集出街得到不少觀眾留言讚賞，真的很開心。其實當日S姐出post留言給我時，我剛好工作中，所以當知道她給我留言時，真的不敢相信。很感謝S姐的支持。」

在《此時此刻》中所飾演的聽障外送員一角，得到大家的喜愛感到開心。阿謙謂：「導演以不同愛情小品作出發，講述疫情下城市不同角落發生的愛情故事，帶出一份溫暖和歡樂感覺，想告訴大家即使疫情下並不會孤單，仍有大家陪伴著，無論認識與不認識。」提到劇中露股也是焦點之一，會否是從演以來最具挑戰一次？阿謙笑說：「我只是露股，不是全裸，一切還好，因為現場工作人員很保護我，每次cut機都會給我毛巾遮掩重要部位。其實人生有幾可不穿褲子通街跑，好爽！而且劇情須要，沒半點尷尬，一切來得自然！」

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劉俊謙上小S節目《小姐不熙娣》表現忘我。 劉俊謙上小S節目《小姐不熙娣》表現忘我。 林柏宏亮相小S節目《小姐不熙娣》。 修杰楷亮相小S節目《小姐不熙娣》。 小S徐熙娣出PO大讚劉俊謙可愛。
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