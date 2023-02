44歲日本歌手濱崎步曾經紅遍亞洲,人氣雖已今非昔比,但在當地仍有一定地位。步姐在1988年4月8日以單曲《poker face》殺入樂壇,今年是她以歌手姿態的出道 25周年,如今已成為兩子之母,今日她罕有地公開與兩個小孩的同框近照,引起粉絲熱烈討論。

步姐今日在IG分享度假靚相,並寫:「Let go and move on.I still want to believe that life is beautiful.」只見步姐在照片中手抱快一歲多的第二胎,而三歲多的大仔就站在媽咪旁邊,三母子的身影相當溫馨。步姐近年兼顧家庭還積極搵錢養家,其兩個小孩的生父,被指是比步姐年輕20年的御用舞蹈員荒木駿平,兩人就算生了兩個結晶品,但卻一直未有註冊結婚。