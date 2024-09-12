武替道專訪｜劉俊謙被讚演得又撻得 董瑋揚言要攞老人獎？(有片)

劉俊謙與伍允龍(Philip)繼《九龍城寨之圍城》後再度合體，與前輩級動作演員合作，《城寨》的72歲大哥大洪金寶換成《武替道》的65歲董瑋，電影向付出血汗打拼的武師致敬，同時亦體現一份傳承。戲中有場兩人不斷NG重拍的踢腳翻身場面，演動作指導的董瑋則被人擅改動作設計，呈現業界拍動作片的狀況。3人早前接受本報訪問，阿謙和Philip必恭必敬地聽董瑋話當年的故事，向來熱心提攜後輩的董瑋初次跟阿謙合作，笑言被對方的演技嚇親！

躁在片場有原因 剛憑《此時此刻》角逐金鐘視帝的劉俊謙，公認是新生代的演技派，今年繼《城寨》後再挑戰拍動作片，阿謙在《武替道》與董瑋分別飾演兩代動作指導，董瑋演的前輩性格火爆，經常在片場破口大罵，他笑言，直言是火爆一族，尤其嗌「roll機」更是中氣十足，「可能我係躁，有時想講笑舒緩現場氣氛，大家都唔知我講緊笑。」他解釋，每場動作戲都需要很多人配合，必須要讓現場所有工作人員抖擻精神，「任何一個工作人員受傷，即使我沒實際的法律責任，自己能否瞓得安樂？而且當拍咗十幾個鐘，必須要有方法推動大家。」 跟董瑋認識逾20年的伍允龍立即糾正道，「董師傅常說自己惡，惡和認真是兩回事，他可能較大聲，但不是為罵人，而是注意安全，因我們要平衡安全與效果。」阿謙補充指，正如Philip所講，董師傅是很正氣的人，問到可有被前輩的氣場震懾？他回應道：「我不感壓力，幾鍾意，大家都可認真工作……」未待阿謙說完，董瑋搶白道：「是我驚他多一點，他演戲(演技)嚇死我！」

劉俊謙學完被打學被撻 對於初次合作的劉俊謙，董瑋大讚有驚喜，「阿謙完全不似一個只拍過《城寨》一套動作電影，他的動作表現非常好。」劉俊謙連忙耍手擰頭，「《城寨》多數被打，今次要學如何被撻，董師傅、Philip都係武師出身，我都三十幾歲，要頂硬上。」阿謙有一場被Philip踢到飛身彈起的戲中戲，應導演要求多次弓NG，兩人拍了幾十take，Philip大讚拍擋好撻得，「我看他撻了很多次，我問還可以嗎？因這動作是向後撻，都有危險，但他堅持沒問題。董師傅教落，做動作是一件事，但做戲最緊要，所以當你克服動作後，還要繼續演戲，阿謙這方面做得好好。」

妙計應對改動作 董瑋演的資深動作指導，經常被監製、導演甚或演員要求改動作，他坦言，動作指導首要是服侍導演，有時大費唇舌說服導演後，還要說服大牌演員，「有些演員只愛演大俠，有時又不喜歡被打，所以都要𠱁，或者與燈光、攝影的默契，將責任推落他們身上，令演員拍多幾take，年紀大了就學懂。」曾經7奪金像獎、兩奪金馬獎最佳動作指導，問他第10個獎想要甚麼？他笑言，「老人獎！」他不忘補充，有部分是與拍擋聯合獲獎，他認真道，「一定興奮，尤甚頭一兩次獲獎，但慢慢會覺得牽涉少許運氣，那年遇到甚麼對手，假如你是洋蔥，那年大家鍾意洋蔥，唔鍾意食菜，你就獲獎，但不代表青菜不好。坦白講，我自己覺得最好的作品，在香港連提名都沒有。」他笑言仍未退休，無論有沒有獎，仍會用心設計每場動作戲，「觀眾一句讚賞，我都覺得開心，都是獎項。」