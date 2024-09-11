武替道專訪｜董瑋大爆《旺角卡門》《龍的心》驚喜實況 伍允龍被恰銘記前輩代抱不平

「他是我最尊重的前輩。」伍允龍(Philip)再三重申，所說的是七奪金像獎最佳動作設計、濶別大銀幕7年的董瑋(Dee哥)。兩人相認逾20載，終等到首次幕前合作，並再次夥拍「城寨」兄弟劉俊謙合演動作電影《武替道》，故事以港產動作片的黃金年代作背景，重現當年拍街頭槍戰、跳樓爆破的情景。橫跨影視圈逾50年董瑋，見證動作片的興衰起跌，重談當年拍《旺角卡門》張學友受傷，以及拍《龍的心》錢嘉樂跳紙箱的經典場面。

繼2017年的《以青春的名義》後，董瑋首肯出山演出，全因被兩位新生代導演梁冠堯及梁冠舜對的熱誠感動，「其實那個年代不只是香港電影，香港人都很拼搏。」昔日的少年拼勁，打造出蜚聲國際的港產動作片，有血有汗。作為武術指導界的傳奇人物董瑋，見證動作電影業興衰，不無感觸，從當年偷拍到現今建立規矩制度，不同年代面對各自的困難，「無論八十年代尾或九十年代初，大家都知好多時裝動作片，槍戰、爆破場面，如果守規矩或照足程序，係不可能拍到，要顧及安全又要不被人鬧電影佬亂來之外，面對好大壓力和好多困難。」在戲裡演新生代動作指導的劉俊謙表示，「動作電影很多，但關於武師或動作指導生活的電影，我看過的不算很多，加上是首部劇情電影，我幾喜歡跟同輩合作，我們新一輩機會不多，希望能會作製作一部好電影。」

伍允龍：董師傅路見不平就出聲

身兼武術指導與演員兩職的伍允龍，初入行已認識董瑋，但幕前合作則首第一次，伍允龍演的武打明星經常喝罵負責動作設計的董瑋，Philip半說笑道「對戲時有些緊張，因我不敢大聲鬧跟他。」他認真表示，董瑋是他最尊重的前輩，分享初入行遇不公平待遇，獲前輩抱不平的遭遇，「他很顧及後輩，就像我剛入行時被恰，是關於酒店問題，董師傅聽到就突然衝出來話：『酒店我俾錢，仲咩恰新人？』老實講，今日我都未遇過會這樣做的前輩，可能自己達到他的位份，都會有些避忌，未必會這樣做，但董師傅路見不平就出聲，所以每次跟他合作，都是100%信任，不怕講甚麼，我知他會接受和包容後輩。」

《城寨》谷垣健治靠董瑋入行？

伍允龍又大爆《城寨》的動作指導谷垣健治Kenji Tanigaki，當年隻身來港發展，也是靠董瑋擔保才得以加入武師公會。董瑋一臉難為情，但也不忘補充，Kenji人生地不熟，當年廣東話又差，拿著一本黃頁逐頁看，自己打電話去電影公司或找上門，我認識他是因他上門撳鐘：『你好，我是Kenji先生，我很喜歡香港電影。』他大讚Kenji的奮鬥故事非常勵志。