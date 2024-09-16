武替道｜伍允龍搵劉俊謙介紹女仔 網傳新歡只係好朋友(有片)

由劉俊謙、伍允龍（Philip）主演的電影《武替道》今日舉行首映禮，適逢是伍允龍的47歲生日正日，加上劉俊謙亦是本月生日，大會於是準備了扑扑蛋糕慶祝。大會向台上嘉賓派發花炮，正當大家準備之際，劉俊謙在提早拉花炮鬧出笑話。 二人接受訪問時表示作品早在兩年前完成，而且拍攝時間只得20日，如今終於可以上映，非常期待。他們又列出此片不同賣點，表示大家看很多動作片，但關於動作演員的生活影片卻很少有，而《武替道》不但有不少新一代動作元素加入外，也有些部份是向80年代的動作片致敬，最重要的是董瑋(Dee哥)久未現身幕前。

劉俊謙怕跳樓戲 提到今次電影有不少動作場口，劉俊謙表示拍《九龍城寨之圍城》時有練到一些動作，而今次自己做武師，被人打多，自己跟武師學習被打的反應及動作。他又認為打人比被打辛苦些，因為打人又怕傷到對方，又怕打出來的效果不好看。他稱有場戲要從6樓跳下來，自己就算跳了幾次一樣感到害怕，並指就算下次再拍同類型的動作，可能要從10樓跳下來，同樣會感到恐懼。提到他近期的作品多是動作戲，未來會否挑戰更多動作戲，他表示要看劇情需要。問到今次拍攝多不多受傷，伍允龍表示沒有，加上有Dee哥在場，所以沒有太多受傷。

「新歡」已有男友 提到伍允龍生日正日要開工，他表示生日有工開感到非常開心，現場有很多人跟自己說生日快樂，大感神奇。同是本月生日的劉俊謙透露生日正日要開工，但自言比較內向，開心現場獲大家送上祝福，但同時感到有些怕羞。 伍允龍日前攜女伴到澳門欣賞林峯演唱會，不少人猜測女方是新歡。他解釋對方是一位相識了廿多年的教會朋友，對方今日更帶同男友有到場支持。他稱到外地拍拖時，自己的愛犬也是交由對方及其男友照顧，對方因為喜歡林峯，於是陪她去看。