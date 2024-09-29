武替道／母血性／破浪男女／魔袋／躁底師兄2／解密／我的英雄學院劇場版｜今期睇咩戲

武替道 動作指導李森 (董瑋 飾) 本已息影多年，因昔日拍檔導演欲完成人生最後一部作品才重出江湖；沉醉電影卻苦無機會的動作演員李世龍（劉俊謙 飾），一直在理想與現實邊緣苦苦掙扎。 兩代動作演員偶然相遇，一拍即合，決意憑這部「最後之作」令港產動作片再次發光發熱。森更渴望藉此重振名聲，讓婚禮在即的女兒Cherry (蔡思韵 飾）能面上有光，修補疏離的父女關係。然而，重返片場的森卻頓覺一切已今非昔比，更與曾結怨的男主角、現已為知名動作巨星的梁志威（伍允龍 飾）狹路相逢。兩人對何謂香港動作片精神看法分歧，龍夾在森與威的新仇舊恨間左右為難，拍攝過程中的種種難關與森的一段過往令他逐漸對森及動作片的前路產生懷疑...一件突發事故，更將師徒倆推向失控邊緣... 賣點︰ 近年最灸手可熱嘅劉俊謙，《九龍城寨》令人重新認識嘅伍允龍，好耐冇見嘅董瑋師傅。香港其實有好多寶，例如動作電影，點承傳？可能就係靠片中董瑋嗰句「唔好停！」。

母血性 60年代的美式家庭，鄰居總是感情要好，靚太艾麗絲（謝茜嘉謝西婷 飾）和絲蓮（安妮夏菲維 飾）也不例外。這對鄰居兼閨密互相扶持，比親姐妹更親，雙方家庭亦一直相處融洽親近。直至一次意外，令絲蓮痛失愛子…自此之後，艾麗絲發現絲蓮變得行為異常，更懷疑絲蓮將意外怪罪於她，打算密謀報復！艾麗絲一方面追查蛛絲馬跡，另一方面與好姐妹絲蓮大鬥心計，彷彿身陷黑暗漩渦…等待著她的，到底是血光之災，還是自己妄想的疑心惡夢？ 賣點︰ 兩大中生代阿姐演技比拼﹐劇本鋪排加上女人之間嘅微妙關係細節，結局再扭多扭，睇完滿足喎。



破浪男女 「我夢遺了！」女警小綠（劉主平 飾）跟高冷的閨密白Q（梁湘華 飾）這樣有一搭沒一搭的聊著她的怪夢。兩個女人總是交換著極度私密的訊息，雖然無話不談，但是有些秘密還真的不能透露：因為連自己都無法分辨那些心思的真偽。 只談性不談愛的小綠，在遇到有才又會撩的情聖「單親霸」（吳慷仁 飾）後，竟然有點沉船？而即將步入婚姻的白Q，則是和從未露過臉的膠衣縛繩師「Uberdick」（柯煒林 飾）進行一段說不出口的重口味「付費約會」，沉溺在綑綁性愛之中 。四個藏在假面具下殘破不堪的靈魂，在肉體親密交接的不確定關係裡，要怎麼交出自己的真心？ 賣點︰ 導演楊雅喆前作《血觀音》、《女朋友、男朋友》都有慾望暗中流動，今次直接做，大膽場面反而次要，四位主角「約炮」背後嘅描寫先係主菜。

魔袋 創業失敗的柏迪（森加芬 飾）無奈帶同妻兒回到老家經營的木廠投靠大哥。然而，回到熟悉的舊居後，竟然怪事頻生，種種證據指向柏迪的童年詛咒──專食小孩的「魔袋怪」！柏迪更懷疑，對方的目標就是自己年幼的兒子積克！面臨昔日陰霾與現實的侵擾，柏迪飽受煎熬；但為了保護愛兒，他必須找出「魔袋怪」的弱點，拼死對抗！ 賣點︰ 父母睇會嚇死，唔好搞我細路！

躁底師兄2 行刑師 黃晸玟飾演躁底火爆探員徐道哲，繼續日以繼夜地緝捕罪犯，隨著連環殺手的出現，今次凶案做找來新丁朴善宇（丁海寅飾），期間卻帶來連串不可思意的事件... 賣點︰ 韓國反應超好，睇落的確有齊「爽片」必備嘅痛快，正呀！

解密 孤僻的天才容金珍（劉昊然飾） — 自幼失去父母，他在外國傳教士的教導下學會了解夢，並同時展現出驚人的數學才能。傳教士去世後被叔父小黎黎（吳彥祖飾）領養，金珍進入了充滿知識的世界，師從數學教授希伊斯（尊古錫飾），兩人關係密切。 然而，隨著戰爭的爆發，希伊斯不得不離開，金珍的生活逐漸回歸平靜。就在此時，鄭某（陳道明飾）的出現徹底改變了他的命運。他被捲入神秘的701組織，開始解密隱秘的戰綫。金珍却不知道，自己的對手正是他曾經的恩師希伊斯。兩人之間的密碼博弈，在迷霧中悄然展開… 「每個人都是獨特的密碼，這一生就是解密的過程。」 賣點︰ 將一本好厲害嘅小說改編，戲中夢境視效令人驚喜，更妙係原來主旋律訊息可以咁樣「攝」入一套咁嘅電影入面。

我的英雄學院劇場版：You’re Next 被全面戰爭所影響而荒廢的城市裡，突然出現了一座神秘要塞，漸漸吞沒了街道與民眾。而站在出久他們面前的，是過去被人稱作是「和平的象徵」的男人… 承襲第1至第3部劇場版作品，由原作者．堀越耕平擔任總監修與角色原案，打造一個無人知曉的完全原創劇情。熱血沸騰、「PLUS ULTRA」的我英劇場版，即將登上大銀幕！ 賣點︰ 絕無冷場，熱血又感動！