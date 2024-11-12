死侍與狼人獨家專訪︱賴恩雷諾士自爆上映前拜訪麥當娜 今起串流上架有望殺入頒獎禮

與娜姐談足數小時答應合作

am730：片中用上不少經典流行歌曲，為何選用了*NSYNC名曲《Bye Bye Bye》作開場打鬥戲的音樂？有沒有考慮過用其他流行曲呢？

桑里維：其實我們已拍好了開場的打鬥塲面，當我和賴恩在剪接室時，我們預備了30支流行歌曲作配樂。但當配上《Bye Bye Bye》時，我和賴恩覺得很合適，因為節奏很好。

賴恩雷諾士：除了歌曲的節奏配合之外，死侍用上狼人的屍骨當武器去殺敵人，那場戲的內容和《Bye Bye Bye》的歌詞也很適合。我們試過用Frankie Valli & The Four Seasons的《Bye Bye Baby》，但效果不太配合，也試用過其他音樂。後來我和桑里維用上一間設計工作室Method為這部片設計一個字體；Method看過那場戲後，他們建議我們不如設計一個「Deadpool Dance」，對我們來說這是一個全新的概念，整個過程也花了四個月的時間，但我們很滿意。

am730：可否談一下為何用上麥當娜（Madonna）的《Like A Prayer》這首歌呢？

桑里維：是賴恩的𩆜感！怎樣可以一口氣和曉治積曼完成那場戲，不用剪接也不會被打擾，我花了很多時間去作準備，賴恩說《Like A Prayer》這首歌常在他的腦海中，特別是兩位主角站在鐵路上，韋德向狼人說：「我們等了很久才有合作的機會」，大家都感到這首歌曲的歌詞很合適兩位角色的心情。

賴恩雷諾士：我還記探訪麥當娜的家時，問她可否用這首歌，我非常之緊張，談了數小時後她終於答應了，我們非常開心！還建議我們要如何重新編排這首歌，用上交響樂團和合唱團唱出歌詞去配合那場戲，真令我們感動。