死侍與狼人獨家專訪︱賴恩雷諾士自爆上映前拜訪麥當娜 今起串流上架有望殺入頒獎禮

Marvel超級英雄電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）全球勁收逾13.3億美元（超過100億港元），電影將於今日（12日）透過Disney+於世界各地串流上架，而在頒獎季節中，兩位主角再次出動接受訪問，盼能夠在最佳喜劇電影獲得提名席位。
「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）及導演桑里維（Shawn Levy）近日接受《am730》以Zoom獨家專訪，分享拍攝秘聞及創作過程。
與娜姐談足數小時答應合作
am730：片中用上不少經典流行歌曲，為何選用了*NSYNC名曲《Bye Bye Bye》作開場打鬥戲的音樂？有沒有考慮過用其他流行曲呢？
桑里維：其實我們已拍好了開場的打鬥塲面，當我和賴恩在剪接室時，我們預備了30支流行歌曲作配樂。但當配上《Bye Bye Bye》時，我和賴恩覺得很合適，因為節奏很好。
賴恩雷諾士：除了歌曲的節奏配合之外，死侍用上狼人的屍骨當武器去殺敵人，那場戲的內容和《Bye Bye Bye》的歌詞也很適合。我們試過用Frankie Valli & The Four Seasons的《Bye Bye Baby》，但效果不太配合，也試用過其他音樂。後來我和桑里維用上一間設計工作室Method為這部片設計一個字體；Method看過那場戲後，他們建議我們不如設計一個「Deadpool Dance」，對我們來說這是一個全新的概念，整個過程也花了四個月的時間，但我們很滿意。
am730：可否談一下為何用上麥當娜（Madonna）的《Like A Prayer》這首歌呢？
桑里維：是賴恩的𩆜感！怎樣可以一口氣和曉治積曼完成那場戲，不用剪接也不會被打擾，我花了很多時間去作準備，賴恩說《Like A Prayer》這首歌常在他的腦海中，特別是兩位主角站在鐵路上，韋德向狼人說：「我們等了很久才有合作的機會」，大家都感到這首歌曲的歌詞很合適兩位角色的心情。
賴恩雷諾士：我還記探訪麥當娜的家時，問她可否用這首歌，我非常之緊張，談了數小時後她終於答應了，我們非常開心！還建議我們要如何重新編排這首歌，用上交響樂團和合唱團唱出歌詞去配合那場戲，真令我們感動。
賴恩出馬邀基斯伊雲斯客串
am730：曉治積曼，你演出過很多部《變種特攻》（X-Men）系列電影，今次有甚麼條件令你再演出這一個呢？
曉治積曼：我是演狼人這角色很多年，不過見到賴恩和桑里維如何去尊重狼人這角色，還能夠探討他的內心深處，還很小心照顧我這個角色。因為「X-Men」是十分之戲劇性的故事，今次把死侍融合在搞笑情節中，內容寫得非常之好，也能推動死侍加入了MCU的世界。賴恩和桑里維還對我所演過Jean Valjean（《孤星淚》角色）一角致敬，片中開幕那一場戲的狼人顱骨內刻有24601，正是Jean Valjean在監獄的囚犯編號！
am730：片中你們也找來很多影星客串，是他們演過的著名電影和電視劇，有沒有困難呢？
賴恩雷諾士：我要花一些時間跟韋斯利史納斯（Wesley Snipes）解釋「幽靈刺客」Blade這一角在片中出現的故事，因為他也很着重這角色，但他也答應演出。至於基斯伊雲斯（Chris Evans），我是直接找他演出，我不想經過經理人包裝過故事，他也欣然接受。初時我們想利用CGI去創造「牌王」Gambit這角色，因為Gambit的服飾很復雜，我們也要忠於漫畫原著，於是問卓靈泰坦（Channing Tatum）會否客串，他把這超級英雄演得很有喜劇成份，真是太好了！
am730：最後請問拍那一場戲是令大家覺得最困難或最滿足？
曉治積曼：應該是我和賴恩在車內的一場戲了，因為那戲份我有很多對白，也要跟他對打，我的對白多過整部戲內我所要唸的對白。
賴恩雷諾士：我很感動激Disney給我們很多和很大的自由度去拍攝這部電影，只是主席要我們收起一句對白；我永遠都不會透露那一句對白。
桑里維：我想觀眾們入場前會以為是看一部喜劇，但猜不到這部電影是非常感人的故事，是一部大家看完後可以跟其他觀眾分享的一部電影。
特約記者Lilly Lui洛杉磯報道