死侍與狼人｜女奸角愛瑪歌連露東西半球搶Fo 狗侍行黃紅地毯「扑咪」受訪

賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉治積曼（Hugh Jackman）已抵達英國，為Marvel Studios年度矚目電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）展開倫敦之行。兩位國際大支巨星正展開《死侍與狼人》的世界宣傳活動，完成德國柏林的行程，賴恩雷諾士、曉治積曼聯同導演桑里維Shawn Levy，以及扮演最強反派的28歲英國女星愛瑪歌連Emma Corrin趕抵倫敦繼續造勢。

愛瑪歌連在大熱劇《王冠》（The Crown）中扮演年輕版戴安娜一炮而紅，還摘下金球獎視后殊榮，今次她在《死侍與狼人》飾演X教授的光頭妹妹Cassandra Nova，單睇預告片已令人期待。《死侍與狼人》剛在英國時間星期四，假倫敦Eventim Apollo舉行盛大活動，招待大批影迷見兩位超級英雄，粉絲們亦Cosplay到場支持，場面非常熱鬧。賴恩及曉治齊齊登上黃紅地毯，愛瑪歌連則真空穿上Schiaparelli 2024春夏季高訂戰衣，盡展東西半球，性感指數爆燈，令愛瑪成為是次活動的亮點之一。