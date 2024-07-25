死侍與狼人｜封香港史上三級片開畫票房冠軍 Lokman何啟華Alton拉隊捧場

Marvel Studios矚目大作《死侍與狼人》昨天在香港搶先美國上映。

Marvel Studios矚目大作《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)昨天在香港搶先美國上映，早上8點半場次已早於預售時售罄，大批粉絲昨天一早到戲院打卡及觀看首場，場面墟冚，氣氛相當熾熱！《死侍與狼人》除了由「死侍」賴恩雷諾士( Ryan Reynolds)和「狼人」曉治積曼( Hugh Jackman)擔正外，更有多不少新舊角色驚喜登場，有影迷已在晚上二刷，反應及口碑極佳，MIRROR的楊樂文(Lokman)、王智德(Alton)、ERROR成員何啟華(阿Dee)昨晚亦拉隊到迪士尼安排的特別場先睹為快。而這個熱潮亦成功令《死侍與狼人》登上香港史上三級電影開畫票房No.1，以 及 2024年西片開畫票房No.1，單日開畫票房已接近500萬港元。

獲頒健力士世界紀錄證書 與此同時，《死侍與狼人》電影預告在2月11日發布後，24小時內在不同平台內獲得超過3.65億次的全球觀看次數，刷新紀錄，並於昨晚香港時間凌晨，「死侍」賴恩雷諾士和「狼人」曉治積曼獲頒發健力士世界紀錄證書。而身為Wrexham 球會班主的賴恩亦另獲得另一張健力士世界紀錄證書，認證球會的主場Racehorse Ground 為全球最古老的國際足球場，截止4月5日前已經使用了147年31日。