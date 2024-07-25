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娛樂
2024-07-25 13:50:37

死侍與狼人｜封香港史上三級片開畫票房冠軍 Lokman何啟華Alton拉隊捧場

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死侍與狼人｜封香港史上三級片開畫票房冠軍 Lokman何啟華Alton搶先捧場

Marvel Studios矚目大作《死侍與狼人》昨天在香港搶先美國上映。

Marvel Studios矚目大作《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)昨天在香港搶先美國上映，早上8點半場次已早於預售時售罄，大批粉絲昨天一早到戲院打卡及觀看首場，場面墟冚，氣氛相當熾熱！《死侍與狼人》除了由「死侍」賴恩雷諾士( Ryan Reynolds)和「狼人」曉治積曼( Hugh Jackman)擔正外，更有多不少新舊角色驚喜登場，有影迷已在晚上二刷，反應及口碑極佳，MIRROR的楊樂文(Lokman)、王智德(Alton)ERROR成員何啟華(Dee)昨晚亦拉隊到迪士尼安排的特別場先睹為快。而這個熱潮亦成功令《死侍與狼人》登上香港史上三級電影開畫票房No.1，以  2024年西片開畫票房No.1，單日開畫票房已接近500萬港元。

楊樂文、何啟華昨晚拉大隊到迪士尼安排的特別場先睹為快。 MIRROR成員Alton亦有打卡。 MIRROR成員Alton亦有打卡。

獲頒健力士世界紀錄證書

與此同時，《死侍與狼人》電影預告在211日發布後，24小時內在不同平台內獲得超過3.65億次的全球觀看次數，刷新紀錄，並於昨晚香港時間凌晨，「死侍」賴恩雷諾士和「狼人」曉治積曼獲頒發健力士世界紀錄證書。而身為Wrexham 球會班主的賴恩亦另獲得另一張健力士世界紀錄證書，認證球會的主場Racehorse Ground 為全球最古老的國際足球場，截止45日前已經使用了14731日。

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「死侍」賴恩雷諾士和「狼人」曉治積曼獲頒發健力士世界紀錄證書。 「死侍」賴恩雷諾士和「狼人」曉治積曼獲頒發健力士世界紀錄證書。 《死侍與狼人》

《玩轉腦朋友2》史上全球冠軍動畫

迪士尼作均有好成績，除了Marvel Studios的《死侍與狼人》打破多項電影紀錄外，今年另一重頭鉅獻、迪士尼與彼思的《玩轉腦朋友2(Inside Out2)口碑與票房俱奪得好成績。《玩轉腦朋友2》自上月優先場公映後，即成為現象級動畫電影，當中爆笑又感人情節令觀眾二刷三刷，全球票房報捷，截止今日(725全球已收14.62億，成為史上全球動畫冠軍，香港票房同樣勢如破竹，已衝破68百萬港元。

迪士尼與彼思的《玩轉腦朋友2》口碑與票房俱奪得好成績。 《玩轉腦朋友2》成為史上全球No.1動畫。 《玩轉腦朋友2》成為史上全球No.1動畫。