死侍與狼人｜小薯茄派朱Mic童童赴首爾訪問超級英雄 曉治積曼親民孖賴恩雷諾士鬼馬合照

Marvel Studios年度矚目巨獻《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)將於7月24日在香港上映，兩位主角賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)、曉治積曼(Hugh Jackman)殺入亞洲，昨晨在韓國首爾出席完記者會後，下午接受傳媒專訪，其中小薯茄的童童及朱Mic更代表香港越洋專訪兩位國際紅星，二人已率先在社交網分享合照，不少網民留言表示大癲，更激讚二人叻叻，是國際薯茄。及至昨晚，賴恩、曉治與導演桑里維( Sean Levy)一同出席影迷見面會，相當親民。
小薯茄的童童及朱Mic昨日在首爾訪問完「死侍」賴恩與「狼人」曉治後，在Instagram分享了四人珍貴合照，他們還透露曉治對兩位訪問者超好，在合照時賴恩則扮出一副不高興的表情，覺得自己受到冷落，十分爆笑。朱Mic表示：「訪問到死侍Ryan Reynolds同狼人Hugh Jackman真係好榮幸！佢哋兩個好Nice，好風趣幽默，同佢哋傾偈好開心好舒服！我哋仲同佢哋做咗個特別環節，大家敬請期待！」至於童童就話：「今次係我第一次出席blockbuster電影嘅junket，可以近距離見到兩位巨星真人，同佢哋做訪問，真係又興奮又緊張！事前我哋都準備咗好耐，做足功課，希望可以快啲出片，俾大家睇到我哋同佢哋嘅互動！」
昨晚，賴恩、曉治與導演桑里維一同在首爾中區東湖路獎忠體育館出席《死侍與狼人》紅毯活動與影迷見面，三人更分別落到台下觀眾區與影迷近距離接觸，不只握手、簽名，更與影迷自拍。其中有韓國影迷更cosplay扮死侍及狼人，當然成功博取賴恩一同自拍的珍貴機會。曾自稱是韓團Stray Kids及BLACKPINK粉絲的賴恩，昨日離開記者會後，亦曾跟韓國男團Stray Kids成員方燦、Han及Felix會面，他與曉治今日還驚喜亮相首爾濕身音樂派對Waterbomb。