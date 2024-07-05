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娛樂
2024-07-05 16:56:31

死侍與狼人｜小薯茄派朱Mic童童赴首爾訪問超級英雄 曉治積曼親民孖賴恩雷諾士鬼馬合照

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死侍與狼人｜小薯茄派朱Mic和童童抵達首爾，有幸訪問曉治積曼及賴恩雷諾士。

小薯茄派朱Mic和童童抵達首爾，有幸訪問曉治積曼及賴恩雷諾士。

Marvel Studios年度矚目巨獻《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)將於7月24日在香港上映，兩位主角賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)、曉治積曼(Hugh Jackman)殺入亞洲，昨晨在韓國首爾出席完記者會後，下午接受傳媒專訪，其中小薯茄的童童及朱Mic更代表香港越洋專訪兩位國際紅星，二人已率先在社交網分享合照，不少網民留言表示大癲，更激讚二人叻叻，是國際薯茄。及至昨晚，賴恩、曉治與導演桑里維( Sean Levy)一同出席影迷見面會，相當親民。

童童及朱Mic獲邀參與《死侍與狼人》的首爾記者會。 童童及朱Mic代表香港越洋專訪兩位國際紅星。 童童及朱Mic邋還出席《死侍與狼人》紅毯活動。

小薯茄的童童及朱Mic昨日在首爾訪問完「死侍」賴恩與「狼人」曉治後，在Instagram分享了四人珍貴合照，他們還透露曉治對兩位訪問者超好，在合照時賴恩則扮出一副不高興的表情，覺得自己受到冷落，十分爆笑。朱Mic表示：「訪問到死侍Ryan Reynolds同狼人Hugh Jackman真係好榮幸！佢哋兩個好Nice，好風趣幽默，同佢哋傾偈好開心好舒服！我哋仲同佢哋做咗個特別環節，大家敬請期待！」至於童童就話：「今次係我第一次出席blockbuster電影嘅junket，可以近距離見到兩位巨星真人，同佢哋做訪問，真係又興奮又緊張！事前我哋都準備咗好耐，做足功課，希望可以快啲出片，俾大家睇到我哋同佢哋嘅互動！」

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昨晚，賴恩、曉治與導演桑里維一同在首爾中區東湖路獎忠體育館出席《死侍與狼人》紅毯活動與影迷見面，三人更分別落到台下觀眾區與影迷近距離接觸，不只握手、簽名，更與影迷自拍。其中有韓國影迷更cosplay扮死侍及狼人，當然成功博取賴恩一同自拍的珍貴機會。曾自稱是韓團Stray Kids及BLACKPINK粉絲的賴恩，昨日離開記者會後，亦曾跟韓國男團Stray Kids成員方燦、Han及Felix會面，他與曉治今日還驚喜亮相首爾濕身音樂派對Waterbomb。

賴恩雷諾士、曉治積曼及導演桑里維一同在首爾中區東湖路獎忠體育館與影迷見面。 「狼人」曉治出名親民，對粉絲有求必應。 「死侍」賴恩跟Cosplay粉絲合照。