死侍與狼人｜小薯茄派朱Mic童童赴首爾訪問超級英雄 曉治積曼親民孖賴恩雷諾士鬼馬合照

小薯茄的童童及朱Mic昨日在首爾訪問完「死侍」賴恩與「狼人」曉治後，在Instagram分享了四人珍貴合照，他們還透露曉治對兩位訪問者超好，在合照時賴恩則扮出一副不高興的表情，覺得自己受到冷落，十分爆笑。朱Mic表示：「訪問到死侍Ryan Reynolds同狼人Hugh Jackman真係好榮幸！佢哋兩個好Nice，好風趣幽默，同佢哋傾偈好開心好舒服！我哋仲同佢哋做咗個特別環節，大家敬請期待！」至於童童就話：「今次係我第一次出席blockbuster電影嘅junket，可以近距離見到兩位巨星真人，同佢哋做訪問，真係又興奮又緊張！事前我哋都準備咗好耐，做足功課，希望可以快啲出片，俾大家睇到我哋同佢哋嘅互動！」