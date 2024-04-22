死侍與狼人│最新預告 血腥粗口橫飛 X教授雙胞胎反派現身 (有片)

Marvel救命之作《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)最新預告出爐，2分38秒預告中，可見死侍與狼人對戰場面、血腥斬甩頭、句句粗口對白，難怪是Marvel首部限制級作品。觀眾期待的反派角色終於現身，就是由英國女星Emma Corrin飾演、「X教授」Charles Xavier的邪惡雙胞胎妹妹Cassandra Nova。她擁有控制意志能力，也是女權主義者，極度鄙視男性。

奇異博士空間傳送門

最新預告開首，曉治積曼(Hugh Jackman)飾演的狼人獨自在酒吧飲酒，酒保就話：「呢度唔歡迎你，死開啦。」但狼人要飲多杯至肯走。這時，賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)飾演的死侍出現：「我現在需要你，跟我走。」狼人拒絕，兩人即時打交。鏡頭一轉，狼人換上戰衣在廢墟與死侍惡鬥。之後兩位超級英雄聯手抗敵，今集的反派Cassandra Nova現身與狼人激戰，但後者受制於Cassandra的控制意志力量，戰況處於下風。預告中最令人驚喜一幕，是兩人準備跳入奇異博士的空間傳送門，令人聯想到今集死侍聯繫《洛基》(Loki》的時間變異管理局(TVA)，代表不同時間線的超級英雄也可能現身。