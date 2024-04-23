死侍與狼人｜最萌角色「死侍狗」身世坎坷 贏全英最醜冠軍

MCU第5階段救命作《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)最新預告昨晚出爐，預告中除了死侍與狼人對打、反派Cassandra Nova出場外，最萌角色肯定是死侍軍團成員「死侍狗」(Dogpool)。 漫畫中的死侍狗叫Wilson，屬睫毛液公司Mascara X擁有，牠用來作產品的實驗品。一次意外中發生變化，令牠擁有自愈能力。但嚴重出錯的實驗下，Wilson最終死去被丟掉垃圾桶。由於Wilson擁有再生能力，復活後逃離研究所。之後又被馬戲團老闆捕捉，成為死亡表演成員。

最醜樣狗狗冠軍 當死侍遇上Wilson並將牠救出，更成為死侍軍團成員Dogpool。Marvel漫畫其中一個故事，講述Dogpool曾抵達地球20110，當時身為復仇者聯盟成員的牠，在讀者未知的情況下離世。另一故事講述美國隊長、Iron Man等英雄變成殭屍，死侍軍團成功擊敗殭屍復仇者，Dodpool就是功臣之一。至於片中扮演死侍狗的狗狗，原來是去年奪得「全英國最醜狗狗」冠軍、一舉成名的中國冠毛犬Peggy。狗女Peggy現年6歲，是八哥(Pug)與冠毛的混種狗，2019年已有IG帳戶「dogpool」，擁有7.4萬追隨者。