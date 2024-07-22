死侍與狼人｜死侍賴恩雷諾士噴蜘蛛絲掀熱話 為香港戲迷推玩嘢海報

Marvel超級英雄電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）將於本周三(24日)搶先在香港上映，日前終極預告片上架後，短短2日已有逾4百萬觀後次數，而且討論度極高，包括「猜猜誰是女死侍」，有網民估是賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)愛妻 Blake Lively，亦有人估是天后好友Taylor Swift，更有大膽假設是賴恩自己的化身! 可惜賴恩已澄清非本尊親身上陣，但絕對不肯透露是誰出演。而在預告片末死侍模仿蜘蛛俠噴蜘蛛絲的動作，也引來影迷關注，猜想是否在暗示「蜘蛛俠」湯姆賀倫(Tom Holland)有分客串一角。