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娛樂
2024-07-22 15:30:00

死侍與狼人｜死侍賴恩雷諾士噴蜘蛛絲掀熱話 為香港戲迷推玩嘢海報

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死侍模仿蜘蛛俠噴蜘蛛絲的動作，引來影迷猜想「蜘蛛俠」湯姆賀倫有分客串。

死侍模仿蜘蛛俠噴蜘蛛絲的動作，引來影迷猜想「蜘蛛俠」湯姆賀倫有分客串。

Marvel超級英雄電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）將於本周三(24)搶先在香港上映，日前終極預告片上架後，短短2日已有逾4百萬觀後次數，而且討論度極高，包括「猜猜誰是女死侍」，有網民估是賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)愛妻 Blake Lively，亦有人估是天后好友Taylor Swift，更有大膽假設是賴恩自己的化身! 可惜賴恩已澄清非本尊親身上陣，但絕對不肯透露是誰出演。而在預告片末死侍模仿蜘蛛俠噴蜘蛛絲的動作，也引來影迷關注，猜想是否在暗示「蜘蛛俠」湯姆賀倫(Tom Holland)有分客串一角。

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《死侍與狼人》為香港戲迷推出特別版海報《那些年，我們一起J的狼人》。 《死侍與狼人》為香港戲迷推出特別版海報《未老》。 《死侍與狼人》為香港戲迷推出特別版海報《狂妄派》。 《死侍與狼人》為香港戲迷推出特別版海報《搓技》。 《死侍與狼人》為香港戲迷推出特別版海報《正義人狼》。 《正義迴廊》導演何爵天更在Instagram分享《正義人狼》玩嘢海報，大讚「正喎！」

港版海報超過癮

兩大支嘢主角賴恩雷諾士和曉治積曼，巡迴各地宣傳持續「焫著」影迷粉絲，更登陸本地「小薯茄」平台，入鄉隨俗大講雪櫃冷笑話。此外，今日官方竟釋出一系列向華語電影「致敬」的海報圖，包括有《狂妄派》、《未老》、《那些年，我們一起J的狼人》、《搓技》、《正義人狼》，充滿港味。《正義迴廊》導演何爵天更在Instagram分享《正義人狼》玩嘢海報，表示「正喎！」。早前，有戲院特設電影 「特典場」附送惡搞《美女與野獸》 版海報已令一眾粉絲大叫過癮。

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