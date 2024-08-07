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娛樂
2024-08-07 18:27:08

死侍與狼人｜「美國隊長」基斯相隔17年再演霹靂火 連環爆粗無難度

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「美國隊長」基斯伊雲斯曾於17年前的《神奇4俠2銀影俠現身》演霹靂火。

「美國隊長」基斯伊雲斯曾於17年前的《神奇4俠2銀影俠現身》演霹靂火。

Marvel Studios 鉅製《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)上映13日，港澳票房衝破3,800萬，榮登香港本年度外語片票房第二位。電影找來中「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans) 客串，闊別17年再演演霹靂火一角。他早前接受外媒《People》的訪問，分享拍攝趣事。

「美國隊長」基斯伊雲斯相隔17年再演霹靂火。 美國隊長Chris Evans於2007年曾演霹靂火一角。

毋須貓紙 背熟對白

憑「美國隊長」爆紅的基斯，於2007年的《神奇42銀影俠現身》（Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer）曾扮演霹靂火，他受訪時表示幾乎馬上答應在《死侍與狼人》再以霹靂角色現身。提到戲中有連環爆粗場面時，基斯說：「整個拍攝十分有趣，觀看的體驗也超正！在拍攝時賴恩雷諾士 Ryan Reynolds 問我需不需要用貓紙協助連環爆粗對白，但我已經把整段台詞背熟了。通常設計給我的對白都沒這麼瘋癲，所以我特別享受在《死侍與狼人》中連環爆粗的每分每秒。」

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