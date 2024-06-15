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娛樂
2024-06-15 14:30:50

死侍與狼人｜7.24攻香港大銀幕 推出「狼情侍意」前賣券套裝

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死侍與狼人｜7.24攻香港大銀幕 推出「狼情侍意」前賣券套裝

《死侍與狼人》 將於7月24日在香港上映。

《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)將於7月24日在香港上映，本地會推出「狼情侍意」前賣券限量套裝，滿足一眾Marvel影迷！

即日起，於香港指定戲院票房公開發售《死侍與狼人》前賣券限量套裝，這款「狼情侍意」前賣券限量套裝售價為港幣$298，包括紀念票一張、換票證(IMAX/普通版)一張、咕𠱸一個及襪子一對，限量1000套，售完即止。

《死侍與狼人》預告「女死侍」將會加盟，

《死侍與狼人》預告「女死侍」將會加盟，

Marvel Studios年度玩嘢鉅製《死侍與狼人》，賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)以死侍回歸大銀幕，以「Marvel耶穌」姿態再次登場，並破天荒與曉治積曼(Hugh Jackman)飾演的狼人合作救世，日前曝光的Trailer，預告「女死侍」將會加盟，《死侍與狼人》是由大熱美劇《怪奇物語》(Stranger Things)及電影《爆機自由仁》(Free Guy)導演桑里維 (Shawn Levy)負責執導，賴恩雷諾士編劇，更是死侍正式加入Marvel電影宇宙 (Marvel Cinematic Universe) 的首部限制級R級電影。

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發售「狼情侍意」前賣券限量套裝戲院:
EMPEROR CINEMAS (TIMES SQUARE) │英皇戲院(銅鑼灣時代廣場)
EMPEROR CINEMAS iSQUARE│英皇戲院(尖沙咀iSQUARE)
GH MEGABOX │嘉禾Megabox
THE SKY CINEMA │the sky(奧海城)
K11 ART HOUSE 
MY CINEMA YOHO MALL 
B+ cinema MOKO │B+ cinema MOKO(旺角東)

「狼情侍意」前賣券限量套裝，限量1000套。 《死侍與狼人》將於7月24日在香港上映。
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