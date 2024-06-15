死侍與狼人｜7.24攻香港大銀幕 推出「狼情侍意」前賣券套裝

即日起，於香港指定戲院票房公開發售《死侍與狼人》前賣券限量套裝，這款「狼情侍意」前賣券限量套裝售價為港幣$298，包括紀念票一張、換票證(IMAX/普通版)一張、咕𠱸一個及襪子一對，限量1000套，售完即止。

Marvel Studios年度玩嘢鉅製《死侍與狼人》，賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)以死侍回歸大銀幕，以「Marvel耶穌」姿態再次登場，並破天荒與曉治積曼(Hugh Jackman)飾演的狼人合作救世，日前曝光的Trailer，預告「女死侍」將會加盟，《死侍與狼人》是由大熱美劇《怪奇物語》(Stranger Things)及電影《爆機自由仁》(Free Guy)導演桑里維 (Shawn Levy)負責執導，賴恩雷諾士編劇，更是死侍正式加入Marvel電影宇宙 (Marvel Cinematic Universe) 的首部限制級R級電影。