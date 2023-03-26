死屍死時四十四｜何爵天專訪 自認鏡粉睇中「Jerdan」化學作用 搵柳應廷唱高難度主題曲「加戲」

由《正義迴廊》導演何爵天執導的黑色喜劇《死屍死時四十四》，故事構思都是始於一宗命案，亦兩戲卻走截然不同的路線，前者以舞台劇班底的演員為主，後者則起用不少新生代演員，包括MIRROR成員呂爵安(Edan)和柳應廷(Jer)，首次與兩人合作，何導形容兩人的表現是喜出望外，「觀眾可能認為兩人只係偶像，但我當佢哋係演員，其實佢哋係很好的歌手和演員，應該話係很好的表演者。」他更自爆嫌客串演出的阿Jer戲份太少，故特地找他唱高難度的電影主題曲《鹹魚遊戲》，他呼籲觀眾睇完戲記得聽埋首主題曲。

欣賞 Edan 冇偶包 敢於嘗試 談到為何找Edan和Jer合作，何爵天直言，「Fans的想法，想跟MIRROR合作，Edan特別想合作，因為他有興趣在演戲方面發展，還有綜藝節目，沒有偶包，即使不似他本人的形像，但他肯嘗試，我都有問阿卵意見，因為佢哋曾在《大叔的愛》合作，佢好在意自己的演出，常常搵阿卵傾演戲，短短半年尋求不同嘗試，進步很快，這種演員特質很重要。」Edan在《死屍》中演憤青，其中一場是飲得半醉與保安員(李尚正飾)的對手戲，「佢拍戲前飲了點酒，當然不能飲太多，原來他千杯不醉。」原來這場難度極高的戲，在開拍第一天就拍攝，何導續說，「佢哋有很長的急口令，李尚正是很勁的喜劇演員，但Edan捕捉喜劇節奏很好，學習能力很高，亦勇於嘗試，希望日後有機會再合作，演不同角色。」

讚阿 Jer 唱歌認真 演戲有優勢 至於為解找阿Jer客串？何爵天坦言，定了主要演員班底後才決定客串名單，發現Hanna與Jer演夫妻都頗合襯，「其實我都想跟他合作，那時佢已拍咗《阿媽有咗第二個》，雖然當時我未睇，但聽聞他是個好演員，毛姐(毛舜筠)和大家對他評價很高，我有睇《男排女將》，雖然較青澀，但佢唱歌超認真，佢唱歌的優勢可放在演戲方面，其實兩位歌神張學友和陳奕迅，演戲都很好，唱歌有感情的人，做戲很好。」何導大讚阿Jer雖然只是客串，但絕對認真，首天拍攝已是大堆頭的接新娘戲，也是全片氣氛轉折的關建戲之一，「佢既表現超乎想像，好hyper和有活力感，即使客串都出盡energy去做，好能夠融入同場的小薯茄，大家即場Jam戲。另外，佢與Hanna尾段有場戲，都係即場發揮，這就是年輕演員的活力，好希望在電影上能再合作。」