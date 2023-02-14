死屍死時四十四｜余香凝空姐Look演床戲壓力大 黃又南爆汗演出勁尷尬

電影《死屍死時四十四》由錢小蕙監製、《正義迴廊》導演何爵天執導，演員陣容方面則有毛舜筠、鄭中基、呂爵安（Edan）、黃又南、余香凝（Jennifer）、楊偉倫、柳應廷（Jer）等，電影是套黑色喜劇，今天再有一款意念海報曝光，見海報中有疑似「死屍」被穿上色彩斑斕的衣服，呼應着片名Logo上的點點水墨，加上牆上的「一場鹹魚遊戲」，玩味十足。

電影故事牽涉大廈內多個住戶，其中每天吵鬧的杜家成員就有毛舜筠、黃又南、Jennifer、楊偉倫及劉映汝。片中其中一場戲，講述因疫情失業的前空姐Jennifer本想藉住母親毛舜筠替她湊女兒返學校，趁機穿起空姐制服再襯黑絲，與老公又南享受夫妻情趣，怎料毛姐與女兒突然提早回家，令到二人世界被打擾，Jennifer與又南難掩失望。

Jennifer講述拍攝這場戲時的心情：「拍嗰陣冇尷尬，因為唔係一場認真情慾戲，有嘅反而係壓力，因為全部演員圍讀時都知呢場戲係成套戲開始，連毛姐都講笑話整套戲氣氛靠我哋喇，最後都演繹到好唔同嘅一面俾大家睇。」她又笑指現實中也曾被囡囡打斷溫馨時光，她說：「梗係唔緊要啦，囡囡對我地嘅愛係甜蜜嘅。」至於又南則表示自己拍攝這場戲時非常尷尬，他謂：「我一向大汗，拍攝時又要上半身除哂衫，唯有不斷向Jennifer講唔好意思。」